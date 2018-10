Congresista Alejandra Aramayo admite crisis en Fuerza Popular

Fuerza Popular atraviesa un momento crítico. Eso lo reconoce la congresista por Arequipa, Alejandra Aramayo, quien puso su cargo a disposición, la de vocera alterna. Su alejamiento, dijo, se debe a la reestructuración en Fuerza Popular. Por eso, dio u paso al costado para favorecer ese recambio.

Además, aseguró que Fuerza Popular se encuentra en crisis. Esto, no solo por la salida de sus tres voceras: Úrsula Letona, Milagros Salazar y ella; también por el apartamiento temporal de Daniel Salaverry del partido.

Aramayo aseguró que la decisión tomada por Salaverry es respetable, pero no se explica por qué la tomó en este momento. Consideró que lo ideal hubiera sido que se aleje del fujimorismo cuando ingresó a la mesa directiva del Congreso.

En cuanto al cargo de vocería, señaló que sería mejor que un congresista de la bancada que participó en las elecciones del 2011 sea quien hable en nombre del partido. Esto debido a que los hechos que investiga la fiscalía, sobre irregularidades en aportes de campaña, se dieron en el proceso del 2011. Aramayo fue electa el 2016.

No descartó su renuncia al partido naranja. Pero aseguró que esta se daría cuando se compruebe que Keiko Fujimori cometió algún ilícito. "Pido a Arequipa algo con mucha humildad. Tienen razones para estar molestos con Fuerza Popular, pero yo no los he engañado, me presenté como candidata de Fuerza Popular; yo no he venido por un partido y, a la mitad, he cambiado, soy consecuente y voy a estar aquí hasta que linde con algo que no sea correcto, entonces daré un paso al costado. Esta circunstancia aún no se ha dado", afirmó.

La congresista visitó lo que será el próximo centro de investigación de enfermedades autoinmunes.