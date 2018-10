Del Castillo: "Respetamos la decisión del JNE, no vamos a presentar otro recurso"

Reacción. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la impugnación a la cédula de referéndum hecha por el Apra. El congresista Jorge del Castillo no ocultó su desacuerdo por este fallo, pero aseguró que la aceptará y que no presentará otro recurso.

"La opinión fue muy ajustada, eso quiere decir que razón no nos faltaba. Eso no significa que la intención no era trabarla, retenerla o impedirla. Es el ejercicio regular de nuestro derecho como partido político de observar lo que considerados que es un abuso del Gobierno porque se ha metido demasiado contra la Constitución y la autonomía del sistema electoral", dijo Jorge del Castillo a canal N.

"El presidente hizo un orden que le convenía y contra eso nosotros nos rebelamos. Agradezco a los miembros del JNE que votaron a favor de nuestro pedido y eso no quiere decir que no respetamos la decisión, sí lo hacemos y no vamos a presentar otro recurso", agregó el congresista del Apra.

El último lunes se realizó la audiencia en el Jurado Nacional de Elecciones y la decisión quedó al voto. El Pleno del JNE falló 3 votos contra 2 a favor de declarar infundada la impugnación presentada por el Apra.

Preguntas para el referéndum

En la cédula de votación elaborada para el 9 de diciembre por el referéndum se consultará a la población por las cuatro leyes que el Congreso de la República aprobó en primera votación, estas son:

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?

2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?