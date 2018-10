Figari contradice a Silva Checa y revela que sí fue “asesor externo” de FP

Pier Figari, unos de los principales asesores de Keiko Fujimori, contradice al abogado Vicente Silva Checa, y aseguró que sí fue “asesor externo” de Fuerza Popular, ambos son investigados por los presuntos aportes irregulares que habría recibido el partido fujimorista.

“[¿Vicente Silva Checa era parte de la estructura?] No, era un asesor externo al que ocasionalmente se le han hecho consultas principalmente de tipo penal. En el 2011 lo he visto reducidas veces”, indicó en El Comercio.

Sin embargo, en la víspera, Vicente Silva Checa negó que haya asesorado a Fuerza Popular o Keiko Fujimori. “En la campaña del 2011 o en la del 2016 o en cualquier circunstancia no he tenido ninguna relación con el partido Fuerza Popular, no soy militante, no soy dirigente”, indicó.

Sobre los presuntos aportes de Odebrecht

Al ser consultado sobre la versión que el testigo protegido de Fuerza Popular, el cual indica que Pier Figari participó de las decisiones que este partido tomo para ocultar los aportes de Odebrecht, el asesor de Keiko negó cualquier tipo de vínculo con el dinero.

“Nunca. Cuando digo nunca es nunca. Es alguien que debe estar inventando porque quienes me conocen saben que no sé nada de temas que tienen que ver con dinero, soy un cero a la izquierda. Y dice el testigo que fue en El Bucaré”, explicó.

Asimismo, el asesor de Keiko Fujimori negó que Fuerza Popular sea una organización criminal. “FP es de los pocos partidos absolutamente riguroso en presentar sus informes a la ONPE”, agregó.