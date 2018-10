No soy de Agua Viva

Señor Director:

Solicito una rectificación sobre el informe periodístico publicado en su diario con el nombre de “Investigan 218 propiedades de hijos y familiares de líderes de Iglesia Agua Viva”, de la periodista Doris Aguirre Calderón.

Al respecto, debo manifestar mi sorpresa al ver que en dicha noticia se involucra mi nombre, con fotografía incluida, como si se tratara de un delincuente, sin haberse comunicado conmigo previamente para confirmar la veracidad de dicha información, la misma que no es verdadera en lo que a mí respecta; involucrándome, sin confirmar, en una investigación policial de la Dirección de Lavado de Activos, y que hasta la fecha no tenía conocimiento.

Me he visto en la imperiosa necesidad de hacer la búsqueda correspondiente en la Sunarp, donde se puede apreciar que figuran a mi nombre solo 3 propiedades y no 15 (casas) como se expresa en dicho artículo en lugar de hablar de inmuebles y en el Registro Vehicular solo figura a mi nombre un carro viejo. Todos los bienes que poseo son producto de mi trabajo y de la herencia recibida al fallecimiento de mis padres.

Con esta publicación precipitada no solo están desprestigiando mi apellido, mi reputación, así como la memoria de mi distinguido padre, el fallecido arquitecto don Walter Weberhofer Quintana, quien ha sido reconocido no solo a nivel nacional sino internacional, por sus obras arquitectónicas y por ser un profesional destacado e intachable.

Si bien es cierto que me une un lazo de parentesco con los miembros de la Iglesia Agua Viva, esa circunstancia no es una excusa para involucrarme falsamente con la inadecuada investigación de la periodista. Además, también quiero aclarar que no mantenemos familiarmente una relación cercana, por lo cual deseo manifestar que no he pertenecido ni pertenezco a la Iglesia Agua Viva, ni tampoco soy evangélico.

En cambio, el reclamante profesa la religión católica como lo pruebo con mi Partida de Bautismo, y se tenga en cuenta que no por el hecho de que sea primo del apóstol don Pedro Hornung Bobbio se me comprometa en la investigación policial que le están haciendo a él, a su familia y a su congregación.

Heinz Engelberto Weberhofer Bobbio

San Isidro

Freno a prepotencia

Señor Director:

No podemos permitir el abuso de autoridad que está cometiendo el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en contra de la fiscal Delgado, al despedirla sin mediar causa alguna, quien precisamente se encuentra investigando los aportes de Odebrecht a un determinado partido político, ¿habrá alguna autoridad o entidad del Estado que ponga freno a tanta impotencia?, ¿o es que este fiscal posee un poder absoluto?

Eduardo Espíritu Pezantes

DNI 06655745

Que se esclarezca

Señor Director:

La huida del exjuez Hinostroza es una vergüenza para el país, pues deja mal a sus instituciones, al sistema de justicia, al Congreso. Y demuestra que tuvo ayuda, pues no es posible que él y su esposa burlen todo el aparato de seguridad y judicial para salir de las fronteras. No se puede castigar a unos funcionarios o quedarse contentos con la renuncia de un ministro. ¿El fujimorismo no aceptará algo de responsabilidad en esta fuga? ¿Seguirán diciendo que es de otros la culpa? Por el bien del país todo debe esclarecerse.

José Máximo Rodrigo

jomaximor@hotmail.com