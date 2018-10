RMP: "Quieren conservar a Chávarry hasta el final porque no quieren ser investigados"

En Sin Guion, Rosa María Palacios habló acerca de la situación de Pedro Chávarry y Héctor Becerril, quienes -pese a tener severos cuestionamientos- fueron blindados por los votos mayoritarios de Fuerza Popular y Apra en el Congreso.

Además, mencionó que así como vienen encubriendo a estos personajes, también buscan atacar al presidente Martín Vizcarra, a quien imputan de golpista, y al fiscal José Domingo Pérez.

La conductora mencionó que José Domingo Pérez se encuentra bajo ataque sostenido, pues se aprobó ayer citarlo para que el día jueves explique por qué dijo guerrilla y no terrorismo en un foro en México.

“En verdad no les importa lo que haya dicho, lo que quieren es reventar a José Domingo Pérez para que no siga deteniendo a sus amigos y no siga investigando a quienes viene haciéndolo”, mencionó.

Además, Palacios mencionó que el fiscal tiene todo el derecho a no asistir, ya que la Comisión de Defensa del Congreso no tiene apremios de Comisión de Fiscalización, por lo cual, no puede citarlo de grado fuerza y su asistencia es voluntaria.

“Si José Domingo Pérez percibe que los asistentes en esa Comisión tienen severos conflictos de interés, no tiene por qué asistir”, agregó.

Asimismo, la abogada sostuvo que lo que viene ocurriendo es que una forma de relación entre la política y el sistema de administración de justicia está agonizando.

Además, remarcó que hace muchos años los partidos peruanos entraron en crisis y que ese control que tuvieron de algunos niveles del sistema de justicia ahora agoniza. Esto debido a que los mismos partidos han dejado de tener poder y ya no colocan a personas afines a sus intereses dentro del sistema de justicia.

La conductora mencionó que cada vez son más los fiscales jovenes, quienes no tienen filiación ni simpatía partidaria y que solamente quieren hacer bien su trabajo. Por ello, de las 33 Juntas de Fiscales, 30 le pidieron a Pedro Chávarry que se vaya.

“Estamos ante los estertores de un sistema que está acabando y que se va a defender por varios meses, pero que va a terminar acabando, por el bien del Perú”, comentó.

Según la abogada, el punto de quiebre de los audios escuchados en el Callao abre un espacio de renovación gigantesca dentro del Ministerio Público, pues, por lo escuchado en esos audios, pudimos percatar que no se trata de una organización política, sino de organizaciones delictivas con intereses personales.

“Ya cayó el CNM completo, también César Hinostroza y quieren conservar al Fiscal de la Nación hasta el final porque no quieren ser justamente investigados”, comentó.

Por otro lado, habló sobre la situación del fiscal José Domingo Pérez, quien decidió dar por cierta las declaraciones de un testigo que viene siendo protegido desde el 2017, quien narra cómo Keiko Fujimori con su entorno directo en la campaña 2011 buscaban testaferros para tapar la entrega de dinero que provenía de empresarios que no querían ser reconocidos.

“El testigo habla de una lista larga de personas que estaban dispuestos a buscar nombres de personas para que prestaran su nombre o utilizaran identidades falsas para que, finalmente, se pudiera encubrir el aporte de personas que no querían aparecer”, comentó.

Finalmente, Palacios mencionó que se va a seguir deteniendo gente y que las prisiones preliminares se van a convertir en preventivas en los próximos días u horas.

“Están en una situación en la que atacar o encubrir no es una buena idea, lo mejor sería morir, pero sin ir a la cárcel”, sentenció.