Concesiones de lotes se ampliarán con nueva Ley de Hidorcarburos

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, dio a conocer que la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada por la comisión del Congreso fue corregida tras los informes remitidos por entes como el Ministerio del Ambiente, cuyas observaciones fueron incorporadas, por lo que con estos “ajustes” el Ejecutivo avalará la normativa.

Esto, pese a los cuestionamientos de especialistas y líderes políticos quienes critican la ampliación de las concesiones que podría dejar a Petroperú sin el liderazgo hidroenergético en el país, ya que los lotes administrados por terceros no retornarían a manos de la empresa estatal.

Ante ello, Ísmodes Mezzano explicó que urge la inversión de terceros en los lotes concesionados, por lo que es necesario que se amplíen los plazos, de modo que las empresas reactiven la producción.

“Hay contratos que van a vencer en cinco años, por eso las empresas ya no están invirtiendo porque no les dará el tiempo, entonces mal haríamos ahora si no ampliamos el plazo. Si vamos a parar la inversión en hidrocarburos y esperar que los lotes venzan para dárselos a Petroperú, esto podría generar un problema para el sector”, advirtió.

No obstante, el titular de la cartera de Energía y Minas aseguró que el lote 192 sí retornará a la administración de Petroperú, de modo que se logre la conexión con la refinería de Talara, de ese modo ya no tener necesidad de importar el crudo de Ecuador.

“Es muy importante el desarrollo de su actividad pero como país necesitamos trabajar en base a una urgencia, nosotros producimos 40 mil barriles por día y el consumo es 250 mil. Entonces, si hoy guardamos los lotes para dárselos a Petroperú, se deberían esperar hasta ochos años para producir. Hay muchos otros lotes y Petroperú tendrá oportunidad”, refirió.

De otro lado, Francisco Ísmodes explicó que la norma no reduce el pago de regalías, sino que se encuentran evaluando la manera de incrementar el pago para los hidrocarburos no convencionales, de manera que el sector de energía y minas trabaje en un marco normativo para que estos cuenten con un valor comercial.