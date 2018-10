Hernando Cevallos denunció que le robaron valiosa información congresal

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, denunció que esta tarde una persona forzó su departamento de Lima y sustrajo laptos y celulares que contenían importante información de su labor congresal. Lo que le causó sorpresa es que no se hayan llevado los objetos de valor y el dinero en efectivo.

En comunicación con La República, el congresista, que se encuentra en Piura, dijo que fue informado del robo que ocurrió a las 4 de la tarde de este sábado. Por lo sustraído, Hernando Cevallos considera que se trata de una persona interesada en querer perjudicarlo.

"Estoy muy sorprendido porque la persona que ha entrado se ha llevado equipos que contenían información de mi actividad congresal y dejaron de lado el dinero y objetos de valor. Además de mis tarjetas del Congreso sobre la cama", dijo el legislador.

Otra de las hipótesis que maneja Hernando Cevallos es que este robo probablemente tenga que ver con las denuncias que está llevando en la comisión de Ética, en donde es vicepresidente. "No sé si este robo tenga que ver con mis denuncias sobre el blindaje contra Héctor Becerril o Pedro Chávarry. Sigan buscando no les tengo miedo. No a la corrupción", enfatizó.

Finalmente, el Cevallos dijo que ya puso la denuncia en la comisaria de Petit Thouars y que enviará a unos peritos para que se de con el responsable de este robo.