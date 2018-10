Domingo Pérez reafirma su crítica contra el fiscal Pedro Chávarry

La visita de José Domingo Pérez al estado de Chihuahua, en México, para presentar una ponencia en el marco del Encuentro Nacional Anticorrupción 2018 fue clave para que el funcionario se exprese también acerca de la situación del Perú y lo que opina sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

En este sentido, el especialista que integra el equipo fiscal del Caso Lava Jato indicó que mantenía su postura crítica contra Chávarry, quien fue acusado de formar parte de la dirigencia de la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto', además de reaccionar favorablemente a la mayoría fujimorista asentada en el Congreso de la República.

Según se aprecia en un extracto del video publicado en las redes sociales, Domingo Pérez, quien sustentó con pruebas y alcanzó las mismas para que el juez Richard Concepción ordene la detención preliminar de 10 díaz contra Keiko Fujimori por el "Caso Cócteles", indicó que, como había sostenido en medios peruanos días antes de partir, que seguía en contra de que Chávarry siga en el poder.

"Hay cuestionamientos al titular de mi entidad, el fiscal de la Nación (Chávarry), de lo cual yo he dado mi posición crítica ante la prensa peruana. Me reafirmo en lo que he señalado", destacó.

Por último, afirmó que es crucial la lucha anticorrupción y que esta no puede ser seria si la sociedad no se levanta ni actúa vigilante sobre las autoridades, por lo que indicó que combatir este mal no recae únicamente en la labor de una persona. Cabe destacar que en este encuentro, el fiscal peruano fue un invitado especial y que aclaró que la colaboración eficaz fue un recurso que ayudó mucho al propósito de descubrir las redes de implicados en casos de coimas, contrataciones ilegales, entre otros.