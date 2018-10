Vizcarra sobre detención de Keiko: como Poder Ejecutivo estamos al margen

Opinión. El presidente de la República, Martín Vizcarra no fue ajeno a la reciente detención de Keiko Fujimori por presuntamente pertenecer a una organización criminal. La orden fue dada por el juez Richard Concepción Carhuancho a solicitud del fiscal José Domingo Pérez.

Keiko Fujimori fue detenida cuando acudía a una citación al Ministerio Público por el caso Lava Jato. Dentro de la institución a donde llegó junto a su esposo Mark Vito. La medida judicial era de prisión preliminar por 10 días a la lideresa de Fuerza Popular en el marco de la investigación del financiamiento a las campañas electorales del partido naranja.

Para el presidente Martín Vizcarra, lo ocurrido con Keiko Fujimori y con las otras medidas preliminares o preventivas, no es lo recomendable. "Podemos decir que las prisiones preventivas no son aconsejables, que deberían hacerse rápido los juicios, pero es una opinión. A quien corresponde tomar la decisión es al Poder Judicial", dijo".

"Necesitamos en general una justifica que se eficaz, pero no en un largo tiempo, sino rápida, para no usar preliminar o preventiva, pero la decisión no es nuestra, es solo una apreciación, que genera debate. La decisión final es del PJ", agregó el mandatario sobre la detención de Keiko Fujimori.