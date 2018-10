Reunión entre Jorge Muñoz y Luis Castañeda se realizará este miércoles

Luego de las elecciones 2018, la Municipalidad de Lima confirmó que el actual burgomaestre Luis Castañeda Lossio y el electo alcalde, Jorge Muñoz, tendrá una reunión este miércoles en el Palacio Municipal. Hasta el momento no se ha confirmado la agenda del encuentro.

La reunión entre alcalde electo y saliente se hizo esperar más de la cuenta. Mientras que los rivales de Jorge Muñoz reconocieron su derrota a las pocas horas de las elecciones 2018, Luis Castañeda Lossio dijo que iba a acercarse al candidato de Acción Popular luego del pronunciamiento del JNE.

“Todavía no lo he saludado. Envié a Martín Bustamante (regidor) que lo saludó ayer y yo no lo he hecho porque creo que hay que respetar el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Hay que tener una deferencia con las instituciones. Luego de eso encantado”, dijo Castañeda Lossio esta mañana a la prensa.

Resultados ONPE

Jorge Muñoz de Acción Popular ha sumado el 36,17% de los votos válidos al 93,73% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta cifra lo hace electo alcalde, ya que su más cercano perseguidor, Daniel Urresti de Podemos Perú, solo ha llegado al 19.62%. Además, todos los rivales ya reconocieron la victoria del candidato de la lampa, solo faltaría el anuncio oficial que se dará en los próximos días.