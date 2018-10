Daniel Urresti: "No puedo celebrar porque esto no ha sido un triunfo"

Daniel Urresti se dirigió a todos sus simpatizantes desde su local de campaña luego de ser absuelto por la muerte del periodista Hugo Bustíos. El candidato de Podemos Perú no pudo ocultar su felicidad de continuar en carrera a las elecciones 2018; sin embargo, dijo que este resultado no es un motivo de celebración

"Tengo sentimientos encontrados, no puedo celebrar porque esto no ha sido un triunfo [...] Son 12 años que 2 familias han sufrido por este caso y más cuando me hicieron ministro del Interior e hicieron público este caso y me clavaron el cartel de asesino y más adelante de violador", dijo Daniel Urresti.

"Se pone en duda nuevamente quiénes realmente mataron al señor Bustíos y eso es algo muy doloroso que yo siento. Realmente mis condolencias sinceras para estas familias que tienen que seguir en esa lucha igual que otras familias debido a terrorismo a Sendero Luminoso", agregó Daniel Urresti.

El candidato de Podemos Perú dijo que no iba a realizar ningún mitín por respeto a la familia de Hugo Bustíos. Sin embargo, dejó en claro que siente listo para ser el alcalde de Lima. "Yo prometí que si me declaraban culpable, me retiraba. Pero me declararon inocente. Estoy listo para ser el alcalde de Lima", finalizó.