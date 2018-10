Daniel Urresti: simpatizantes acompañan en lectura de sentencia por Caso Bustíos [FOTOS]

Este jueves 4 de octubre el caso Hugo Bustíos llega a su fin. La Sala Penal Nacional lee en estos momentos la lectura de la sentencia, que podría condenar al exministrio de Interior y actual candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti.

El caso data del año 1988, cuando Daniel Urresti era jefe de inteligencia en la base de Castropampa, en Huanta, Ayacucho, en la que asesinaron al periodista de la revista Caretas, Hugo Bustíos.

Mientras la Sala Penal Nacional da lectura de la sentencia, simpatizantes y detractores de Daniel Urresti llegaron a la puerta de la sede del Poder Judicial, para manifestarse.

Cabe anotar que la sentencia se conocerá a solo 3 días de las elecciones municipales, en las que participa Daniel Urresti, con el partido Podemos Perú. Al respecto, el candidato a la alcaldía de Lima se ha comprometido a pedir que no voten por él, en caso sea señalado como responsable de la muerte de Bustíos.

“Diré que soy culpable y que no pueden votar por mí”, ha dicho Daniel Urresti. No obstante, ha recalcado que está seguro de su inocencia y que, por ello, “el día 4, cuando me declaren inocente, lo vamos a celebrar por todo lo alto”.