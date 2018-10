Pese a la coyuntura, candidatos a Lima no cesaron su campaña

Conscientes de que la coyuntura política no era la más favorable a sus propósitos, los candidatos a la alcaldía de Lima continuaron ayer su campaña proselitista, en medio de un clima de incertidumbre y expectación tras conocerse la anulación del indulto a Alberto Fujimori. Pese a esto, ninguno detuvo sus actividades, a tres días de los comicios y a solo horas del cierre de campaña.

“Todos coincidirán en que esta ha sido una campaña sui generis. Es la campaña municipal más difícil de los últimos cincuenta años. Ya no sabemos qué hacer los candidatos para que la gente piense en que el domingo tiene que elegir un alcalde. Pero bueno, ahí estamos afrontando los hechos conforme vienen”, respondió el candidato Daniel Urresti durante su recorrido por el Mercado Central.

Beingolea VS. Muñoz

Esto ocurría aproximadamente a las 2:00 p.m., y a solo unas cuadras del centro de abastos, en el Cercado de Lima, dos de sus rivales con mayor crecimiento en votos, Alberto Beingolea y Jorge Muñoz, se encontraban en una calle cercana al Jirón de la Unión, en donde el primero retó al segundo a un nuevo debate.



“Tengo tres días buscándolo (a Muñoz) por todo Lima, y me lo encontré de casualidad. Me acerqué, tuvimos una pequeña conversación y le dije: ‘dicen que has ganado el debate del domingo pasado, dicen que yo he ganado el siguiente, y me parece que el respeto por la población nos haría que debatamos, yo quisiera cambiar unas ideas contigo’. Lamentablemente, la respuesta que me dio es que ya había cerrado los debates y que el debate va ser este domingo en las urnas”, comentó Beingolea.

El candidato por el Partido Popular Cristiano (PPC) hizo público su deseo de sostener un último debate con Muñoz por el bien del electorado, aprovechando que solo hasta hoy jueves se pueden realizar este tipo de actividades.

“Él (Muñoz) ha dicho que sería una mejor opción que yo porque tiene experiencia en gestión municipal y yo no. Yo soy presidente el PPC, que es el partido más municipalista de Lima, pertenezco al partido de Luis Bedoya, que ha sido el mejor alcalde de la historia de Lima, y tengo alcaldes y regidores exitosos en mi equipo. Experiencia tenemos de sobra”, apuntó.

Muñoz VS. Urresti

Por su parte, Muñoz restó importancia a las declaraciones de Beingolea y, en su recorrido por la zona de ‘Pasamayito’, en el límite de Independencia, Comas y San Juan de Lurigancho, embistió sutilmente contra su principal rival en estas elecciones municipales: Urresti.

“Voy a convocarlo (a Urresti) igual que a todos los que no hayan llegado a la alcaldía para que pongan sus planes de gobierno a disposición de la ciudadanía de Lima. Lo podría llevar para que entretenga a los adultos mayores”, ironizó. Asimismo, se refirió a la construcción del teleférico que uniría San Juan de Lurigancho con Lima Norte.

“De acá saldrá y lo vamos a llevar a la zona de Independencia pasando por estos cerros. Vamos a hacer en la parte de arriba una zona de desarrollo económico local. Lo que buscamos es dar trabajo a la población del entorno. La inversión es de unos 300 millones de soles”, señaló.

Otro candidato que siguió su campaña fue Renzo Reggiardo, quien visitó desde temprano Villa El Salvador y almorzó en un comedor popular. Al ser consultado por la situación de Fujimori, comentó: “La ley se ha hecho para cumplirse”