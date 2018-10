Beingolea encontró a Muñoz y lo cuestionó por no querer debatir  [VIDEO]

El candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, criticó a su contrincante de Acción Popular, Jorge Muñoz, por no querer debatir con él a cuatro días de las elecciones municipales.

A través de un video en Facebook, el excongresista contó que se encontró con el exalcalde de Miraflores en el Jirón Miróquesada del Centro de Lima y se acercó para invitarlo a confrontar sus propuestas.

“Me acerqué, él tuvo la gentileza de hablar conmigo (...) le dije que dicen que has ganado el debate del domingo pasado, dicen que yo he ganado el siguiente, me parece que el respeto por la población nos haría que debatamos”, señaló.

“Lamentablemente la respuesta que él me dio fue que él ya había cerrado los debates. A mí me parece soberbio, porque como le comenté ‘quién eres tú para cerrar los debates, la población merecería escucharte, escucharme’”, añadió Beingolea.

El postulante del PPC recordó que hace unas semanas Muñoz “corría” detrás de sus otros contrincantes como Renzo Reggiardo o Ricardo Belmont para debatir, en este sentido lamentó su cambio de opinión para comparar ahora sus propuestas.

En la última encuesta que publicó Datum tras el último debate electoral que organizaó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Daniel Urresti (Podemos Perú) encabeza el simulacro de votos emitidos con 16.5%, mientras cerca a él llega Jorge Muñoz (Acción Popular) con 14.3%. Alberto Beingolea aparece en la quinta ubicación con 4%.