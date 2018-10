César Nakasaki cuestiona reacción de Keiko: "Ojalá se hubiera quebrado antes"

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, se quebró luego que el Poder Judicial (PJ) revocó el indulto a Alberto Fujimori. Sin embargo, su exabogado César Nakasaki criticó la actitud de la hija del exdictador.

"Ojalá se hubiera quebrado antes. Es una cadena de hechos. Era imposible tumbarse a Pedro Pablo Kuczynski, traerse abajo a los "Avengers", hablar que son negociaciones políticas y que el indulto sobreviva. Cuando se sufre, se sufre en serio", expresó a RPP.

El penalista señala que "la guerra política" entre Fuerza Popular y el expresidente "irremediablemente" iba ocasionar que el indulto a Fujimori no se mantenga. "La cadena jurídica era evidente (...). Todo era una negociación, ¿cómo se mantiene el indulto?", precisó.

"Una resolución normal tendría que ejecutarse provisionalmente, así no tenga apelación, pero como se trata de un tema que no tiene reglamentación, no tiene analogía a la regla. ¿En la Diroes existen todavía las instalaciones médicas que garantizaban la vida de Alberto Fujimori?", agregó.

Cabe precisar que el fallo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Control de Convencionalidad, precisó que la revolución de la gracia presidencial se estipula en el marco que la libertad de Fujimori "carece de efectos jurídicos para la ejecución de sentencia".

"En consecuencia, gírese las órdenes de ubicación y captura contra el sentenciado Alberto Fujimori", detalló la resolución del PJ.

El Ministerio de Justicia también respalda la decisión de la Corte. "Como Gobierno somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, que implica el acatamiento irrestricto de sus fallos", precisó mediante un oficio.

Cabe recordar que el 4 de enero de este año, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular emitió un comunicado en la forma en que PPK dio el indulto a Fujimori.