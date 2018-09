A pesar de retrasos, Jurado Electoral de Arequipa no atiende fin de semana

Arequipa. El ciudadano Álvaro Benavente se acercó a la sede del Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa a las 10 de la mañana de ayer. Quería obtener información para saber cómo solucionar su problema: su esposa da a luz en unos días y es miembro suplente de mesa.

"He pedido informes para saber cómo debo hacer, porque mi esposa tal vez no pueda ir a votar y tampoco podría dejarla sola. Quería saber si sería factible tramitar una dispensa, pero me han dicho que quien da esa información no trabaja hoy, a pesar de que escuché en las noticias que el jurado trabaja todos los días de lunes a domingo", contó Benavente.

Al ingresar, también pudimos comprobar lo mismo. El personal era mínimo. Además de otras dos personas, estaba Pedro Burga, coordinador de acciones educativas del jurado. Al tratar de conseguir la información sobre dispensas, Burga manifestó que no era su trabajo y que buscáramos a Roberto Vega, especialista del JEE.

El recepcionista, además, aseveró que no había atención y que ningún miembro del JEE de Arequipa trabajaba el fin de semana.