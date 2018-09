“Planteamos prohibir todo tipo de estacionamiento dentro de la Av. España”

Wilson Castro

¿Ha pasado usted por otros partidos políticos o movimientos regionales?

Yo vengo haciendo lucha social desde el año 2009. Yo tengo una vena política. He luchado durante la gestión de César Acuña contra la ordenanza municipal que exigía a los taxistas afiliarse a las empresas, lo cual afectaba el derecho de los choferes al libre trabajo. Actualmente están participando en la contienda electoral para ganar una regiduría empresarios de taxis. Es el caso de Esperanza Yarlequé. Ahí se genera conflicto de intereses.

Ese conflicto es indudable.

Bueno, ahora se ha logrado la liberación (de los taxistas). ¿Qué beneficios han logrado los taxistas al afiliarse a empresas? Ninguno. No tienen seguro, por ejemplo. Esto solamente ocurre en el Perú. Creo que necesitamos reflexionar y trabajar por la gente.

¿La lucha en favor de los taxistas es su tema central de campaña?

No, definitivamente no. Nosotros tenemos propuestas para la seguridad ciudadana, la limpieza pública. Los trujillanos queremos una ciudad ordenada. Un Trujillo de caballeros. No queremos gente prepotente, que hace gala de su capacidad económica. No queremos gente cuestionada, que ahora es rechazada por tener juicios pendientes.

Para algunos analistas políticos, con la administración municipal actual hemos tenido casi cuatro años de retroceso.

Creo que ni con esta gestión ni con las anteriores. He sido un duro crítico de la gestión de Acuña. Uno de los grandes males que origina este desborde social son precisamente los delitos económicos y eso afecta a las nuevas generaciones. Siento mucho dolor cuando veo los altos índices de anemia en La Libertad, cuando veo altas tasas de desnutrición. Hoy por hoy la gente reclama transparencia.

Vamos a sus propuestas. ¿Qué piensa hacer en una eventual gestión edil suya?

Vamos a poner mucho énfasis en el transporte público. Tenemos 18 mil taxis en el parque automotor. Nosotros planteamos prohibir todo tipo de estacionamiento dentro del perímetro de la avenida España. El centro de la ciudad no puede continuar siendo una cochera municipal. Segundo, vamos a combatir el comercio informal que obstaculice el tránsito vehicular y peatonal. Vamos a restringir los horarios de despacho de mercadería. También tenemos que hacer educación con los colegios y mejorar la semaforización para proteger la integridad física de los estudiantes y evitar mayor congestión, en especial en las conocida horas punta.

¿Qué piensan hacer en cuanto a seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción?

En seguridad ciudadana necesitamos empoderar a las juntas vecinales para lograr un adecuado control social. También con el Ministerio Público, Poder Judicial y colegios profesionales. Vamos a usar las tecnologías de punta como drones y cámaras de videovigilancia. Pretendemos ir a las causas del problema y estas son la postergación, el abandono, los hogares disfuncionales, las carencias económicas, la mala distribución de la riqueza, la falta de educación. Precisamente la falta de educación provoca este desborde social. Tenemos a una juventud por momentos a la deriva.

Retomando el tema de la limpieza pública, ¿ustedes continuarían con contrato suscrito por la actual gestión edil con el Consorcio Trujillo Limpio?

Lo podríamos revisar y si el contrato no se cumple lo podríamos rescindir. Tenemos que ver que no perjudique a la población. No me gustan las prácticas monopólicas u oligopólicas. Asimismo urge impulsar el fortalecimiento de los órganos de control interno para evitar actos de corrupción.

Háblenos un poco de Perú Libertario. ¿Quién es su líder?

El líder es Vladimir Cerrón, quien postula a la gobernación de Junín. Es un médico cirujano. En nuestro partido todos tienen una trayectoria intachable.