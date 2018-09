“Yo compito para ganar y estoy segura de que vamos a salir victoriosos”

Wilson Castro

La veo caminando por las calles, repartiendo usted misma su propaganda, acompañada de una banda de músicos.

Esta es una campaña totalmente titánica, tenemos una campaña muy franciscana. Hemos ido avanzando a base de esfuerzo propio y de nuestra gente, que ha demostrado calidad humana.

Si la gente le pregunta cuánto has invertido hasta el momento en campaña, ¿qué les diría?

No, desde luego no he invertido ni el uno por ciento de lo que están gastando nuestros contrincantes, entendiendo que ahora mismo, en la recta final, los otros dos partidos con los que estamos compitiendo, o con uno ¿no? con uno no llega ni a ese uno por ciento. Otros partidos invierten millones de soles.

Usted es un nuevo rostro en política, pero sobre su candidatura hay muchas interrogantes. No sabemos quién o quiénes están detrás de usted.

Bueno, yo quiero decirle a la población que nosotros necesitábamos dar un paso adelante. Queremos servir al pueblo. Estamos demostrando que cuando se hace verdaderamente política, como lo hacemos nosotros, las cosas caminan solas. Nuestro esfuerzo nos ha llevado a los primeros lugares.

No le dijeron: Verónica, ten cuidado, te puedes quemar al ingresar a la política. Te van a inventar cosas, denuncias.

Me advirtieron que se viene la guerra sucia. Me pidieron que me prepare. Me amenazaron, me han difamado, me han calumniado; sin embargo, todo lo que han sacado en mi contra no ha tenido efecto. Hemos demostrado que tenemos fortaleza para poder sobrellevar esa serie de ataques. Lo bueno prevalece sobre lo malo y eso es lo que cuenta.

Hasta sus estudios de nivel superior fueron puestos en tela de juicio en una oportunidad.

Exacto, efectivamente y por eso es que me denuncian. Una denuncia totalmente infundada que no va a prosperar. Los politiqueros de siempre deben aceptar que no van a ganar.

Hablemos de sus principales propuestas de campaña. ¿Cuáles son esos dos o tres ejes centrales que viene difundiendo en calles, plazas y mercados?

La seguridad ciudadana es un problema latente y que nosotros necesitamos trabajar, el ordenamiento de la ciudad en cuanto a transporte público urbano y la limpieza pública. En menos de cien días vamos a tener limpia la ciudad. Lo hemos analizado y vemos que es posible. Lo hemos tratado con el propio Servicio de Gestión Ambiental (Segat).

¿También piensan en revisar y rescindir el contrato de tercerización de la limpieza pública suscrito con el Consorcio Trujillo Limpio Veolia por tres años, tal como lo ofrecen otros candidatos?

Ya lo estamos revisando y lo vamos a fiscalizar. Desde luego cada vez es más evidente que (ese contrato) es un favor político y que no responde a las necesidades de los vecinos.

¿Lo piensa rescindir?

Sí, sí, se va a resolver, porque es evidente que no se está cumpliendo.

¿Qué piensan hacer en seguridad ciudadana?

Tenemos en mente fortalecer las juntas de seguridad ciudadana.

¿Qué otros planes tienen para la ciudad?

En 120 días vamos a rehabilitar las pistas en mal estado. Yo compito para ganar y estoy seguro de que vamos a salir victoriosos porque llevamos adelante una campaña transparente, sólida y hablamos de proyectos reales para la ciudad. Le pido a los electores que revisen bien las propuestas de los candidatos y que vean que somos una alternativa nueva, pero que está bien preparada y que no tiene denuncias de corrupción. En mi lista nadie tiene sentencias o denuncias.

Sabemos que vivió en España. ¿Cuánto tiempo?

Diecisiete años. Estudié en España. Quiero que toda esa experiencia, todos esos contactos y mi experiencia profesional pueda volcarlos en beneficio de Trujillo.