Desbaratan argumento de Úrsula Letona para blindar a Hinostroza.

El fujimorismo ha tomado el protagonismo en el Congreso de la República en los últimos días, y no precisamente por su labor legislativa. Con 18 votos de Fuerza Popular la Comisión Parmanente acordó no acusar al suspendido juez César Hinostroza por integrar una organización criminal.

El principal argumento, brindado por la vocera de la bancada mayoritaria, Úrsula Letona, es que "no existe ninguna prueba" que certifique que Hinostroza Pariachi formaba parte de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', pese a la evidencia de los CNM Audios y el informe de la fiscal Sandra Castro que contiene las declaraciones de dos colaboradores eficacez.

En ese sentido, tras las críticas recibidas, Letona Pereyra aclaró en su cuenta de Twitter que: "De acuerdo al contenido del informe Pacori, ha sido imposible sustentar la existencia de una organización criminal derivada de los CNM Audios. Eso no significa que Hinostroza o los exconsejeros no puedan ser investigados en el MP (Ministerio Público) como organización criminal", señaló la parlamentaria, acompañado del hashtag "no te dejes engañar".

De acuerdo al contenido del informe Pacori, ha sido imposible sustentar la existencia de una organización criminal derivada de los CNM Audios. Eso NO significa que Hinostroza o los exconsejeros no puedan ser investigados en el MP como organizac. criminal! #NoTeDejesEngañar — Ursula Letona (@UrsulaLetonaP) 29 de septiembre de 2018

Sin embargo, quien estaría intentando engañar sería la misma legisladora bajo una interpretación incorrecta. El constitucionalista Luciano López le respondió a través del Twitter, informando que el argumento de Úrsula Letona es una falacia, ya que César Hinostroza no puede ser investigado por crimen organizado si antes el Congreso no le hace la respectiva acusación.

"Incorrecto lo que dice Úrsula Letona. Hinostroza no puede ser denunciado por organización criminal si el Congreso no autoriza investigarlo por ese delito (Artículo 100 de la Constitución). En antejuicio parlamentario, no se necesita certeza, sino indicios, “causa probable”", detalla el constitucionalista.

El Artículo 100 de la Constitución detalla lo siguiente en cuanto a la acusación hacia magistrados: "Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso".

Con esta precisión que hace la misma Constitución, se traduce en que si el Congreso no acusa a César Hinostroza para que se le investigue por integrar una organización criminal, el Ministerio Público se debe limitar a realizar las pesquisas sobre ese delito.