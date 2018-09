Martín Vizcarra sobre bicameralidad: “Hemos propuesto que no haya reelección inmediata”

Tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizó en Estados Unidos, el presidente Martín Vizcarra llegó a la zona de San Juan de Amancaes en el distrito del Rímac, para inspeccionar la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

Previo a su discurso, Martín Vizcarra fue consultado por la propuesta de Fuerza Popular de poner como requisito haber sido congresista para postular a senador. Al respecto, el jefe de Estado recordó que una de las reformas establece que no haya reelección inmediata de congresistas, por lo tanto, ello se debe aplicar también en el proyecto de la bicameralidad.

“Hay que ver en el tema de bicameralidad que hemos propuesto, así como en otras sociedades que están organizadas en dos cámaras, proponemos que haya cámara de diputados y senadores porque a veces puede haber mucho entusiasmo pero puede haber errores es necesario una segunda opinión del Parlamento”, expresó. “Hemos planteado que no generen mayor gastos en el tesoro público de parte del Congreso. No porque pasamos de unicameral a bicameral tiene que haber más gasto”, sostuvo Martín Vizcarra. “Y que no haya reelección inmediata, es decir al igual que los alcaldes y gobernadores, terminan su gestión y ya no pueden postular al mismo cargo, pero pueden descansar un periodo y pueden postular nuevamente”, añadió.

Asimismo, Martín Vizcarra afirmó de que el 9 de diciembre se llevará a cabo el referéndum y se mostró seguro de que el Parlamento cumpla con el cronograma para aprobar las reformas hasta el 4 de octubre.

“Tenemos la confianza de que antes del 4 de octubre estén aprobadas las dos reformas que faltan”, acotó Martín Vizcarra. “Está también el compromiso que se hizo en reunión con la Junta de Portavoces. Hay que esperar que se cumplan los plazos. El 9 de diciembre todos los peruanos van a participar del referéndum”, recalcó.