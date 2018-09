Enrique Cornejo: "No fui el contacto político de Odebrecht"

Caso Odebrecht. Enrique Cornejo no solo es perseguido por la baja aprobación en las encuestas para la alcaldía de Lima, donde se ubica en noveno puesto con 3,2% de intención de voto. Sino también por la colaboración eficaz "archivada" de Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, durante el gobierno de Alan García.

El ahora candidato al sillón municipal de la capital con el partido Democracia Directa, durante la gestión de Alan García (2006-2011) fue ministro de Transportes y Comunicaciones. Entidad que le otorgó a Odebrecht la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. Jorge Cuba, su ex viceministro, declaró ante el Ministerio Público que Cornejo era el "operador político".

"He leído completamente las declaraciones y si yo la junto a la declaración del exasesor del MTC Miguel Navarro, que no ha sido publicada, pero que también es detallada, tiene la ventaja entre comillas de explicar cómo se crearon las cuentas, porque fue él quien lo hizo por encargo de Cuba, según lo que se sabe ahora. Y los dos en lo que respecta a mí, tienen un común denominador que Cornejo no estuvo en el tema de las coimas claramente", respondió Enrique Cornejo en Ideeleradio sobre la delación premiada de Cuba Hidalgo.

El exministro de Transportes se ratifica en que "siempre dijo la verdad" y que no tuvo relación alguna con el caso de las coimas de Odebrecht por las obras del Metro de Lima, en el segundo gobierno de Alan García.

"No puedo comprobar eso de que el contacto político era más arriba, pero sí puedo decir que claramente a la luz de todo lo que está pasando: yo no estaba […]. Y ese contacto político entre comillas que dice Cuba, que era para hacer dispositivos que favorecieran a Odebrecht, vemos que el único tema por el cual me han investigado es por la emisión de un decreto de urgencia que se hizo en febrero del 2009 para ayudar al municipio de Lima, para fortalecer su trabajo en el Perú, y no tiene nada que ver con el concurso ni con ninguna empresa", indicó.

"Lamento que esas declaraciones no hayan sido incorporadas oficialmente, me parece que sí estuvo mal el archivo. Yo soy una de las primeros que ha pedido que hablen, validando sus declaraciones. Soy el primer interesado que esto se conozca en su real dimensión. Me parece muy mal que haya sido archivado por las razones que sea, no las conozco", agregó, pues como se recuerda, el fiscal Sergio Jiménez, del Equipo Especial liderado por Hamilton Castro, decidió archivar la colaboración eficaz de Jorge Cuba.

Como se recuerda, IDL-Reporteros difundió esta frustrada colaboración del ex viceministro de Comunicaciones del gobierno aprista. En aquella declaración detallaba que "los actores políticos eran los encargados de generar el marco legal, la obtención y/o asignación del financiamiento y generación de facilidades en el proceso de ejecución", y que para el Metro de Lima estos operadores eran "Alan García y Enrique Cornejo, quienes fueron los que gestionaron y aprobaron los decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones ministeriales que ayudaron a Odebrecht".

Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, declaró ante fiscales brasileños en 2016 que en el segundo gobierno de Alan García se "priorizó" la obra del Metro de Lima, y para eso se debía -rápidamente- realizar una concesión. Sin embargo, fue recién en el 2009 que la obra se hizo pública y se trasladó al MTC, el cual estaba encargado a Enrique Cornejo.

(Jorge Barata narra cómo negoció y acordó el pago de coimas por el Tramo 1 del Metro de Lima)