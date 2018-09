César Hinostroza negó haber coordinado liquidación con juez Velásquez.

El suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi rompió su silencio y negó haber coordinado su liquidación con su colega Hugo Velásquez. Esto tras la difusión de una nueva grabación de los 'audios de la corrupción', en la cual se oye a los magistrados acordar el pago de más de 18 millones de soles para trece jueces.

"Nada más falso por cuanto la liquidación era para 13 jueces supremos en forma grupal. La liquidación se realizó en forma grupal y por categorías: jueces de paz letrados, jueces de primera instancia y jueces superiores de acuerdo a sus años de servicio. Efectuada y aprobada la liquidación grupal, el juez Velásquez notificó a la asociación y a todos los jueces asociados", señaló César Hinostroza en RPP.

En ese sentido, el suspendido juez supremo hizo referencia a la llamada que realizó a Hugo Velásquez para recordarle su "tema", en referencia a su liquidación. César Hinostroza sostuvo que "solo optó por solicitarle al juez Velásquez que notifique dicha liquidación en su casilla electrónica".

Asimismo, Hinostroza Pariachi sustentó que la sentencia a su favor para el cobro de dicha liquidación se realiza porque la nivelación de haberes lo incluye porque trabajó como juez superior titular durante 24 años, con lo que -para él- se justifica el pago de S/ 1’961,004.06 a su favor.

Antes de finalizar la comunicación Hinostroza se pronunció sobre las medidas tomadas por el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, de quien tan solo dijo que "también figura en la lista de beneficiados".

"Si me preguntan en cuanto a la actitud del presidente del Poder Judicial, quien ha solicitado una investigación y suspensión del juez Hugo Velásquez, me reservo de opinar. Solo diré que él también figura en la lista de beneficiados, como también figura la jefa de la OCMA. Pero es no es ilegal porque el proceso que siguió la Asociación Nacional de Magistrados fue totalmente transparente", finalizó.