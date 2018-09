Keiko Fujimori retrasa a la Fiscalía y pide reprogramar cita por caso aportes de campaña

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tenía programada una cita para este jueves en la Fiscalía, con el fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo de la investigación de los presuntos aportes irregulares que habría recibido su campaña presidencial de 2011.

Sin embargo, Keiko Fujimori pidió la reprogramación de dicha diligencia y también la del viernes, en la que debía declarar sobre el caso Cócteles.

Fuentes de La República indicaron que Keiko Fujimori sostuvo que tenía asuntos laborales-políticos que no podía postergar, por ello no podía asistir al interrogatorio. Además, hasta el momento no se notifica la nueva fecha para la declaración. En los dos escritos que ha presentado a la Fiscalía señala que no puede asistir a declarar por tres semanas, es decir hasta la quincena de octubre, aproximadamente.

De acuerdo a Domingo Pérez, los aportes a la campaña del 2011 de Keiko Fujimori tuvieron un origen irregular a través de aportantes fantasmas. Fuerza 2011, nombre con el que se identificaba Fuerza Popular en ese año, no sustentó debidamente sus ingresos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como se recuerda, uno de los testigos de la Fiscalía, Segundo Crisanto Pulache, ratificó que no realizó ningún aporte a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Por el contrario, denunció que el congresista Rolando Reátegui le pidió firmar en una hoja en blanco para consignarlo como aportante a Fuerza 2011.

"Pasada la campaña política, el congresista Rolando Reátegui llegó (...) y convocó una reunión en casa de Nolberto Rimarachín Díaz (...) He ido y este señor Rolando Reátegui ya estaba ahí con una comisión de Tarapoto y nos dice: 'He venido a verlos a ustedes como personas de confianza para que se pongan como aportantes de la campaña de Keiko Fujimori'", declaró el testigo ante el juez Richard Concepción Carhuancho.