Keiko intenta sembrar psicosocial y le recuerdan autogolpe de su padre [VIDEO]

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aprovechó que el presidente Martín Vizcarra planteó la cuestión de confianza -sustentada por el premier César Villanueva en el Congreso- para sumarse al grupo de críticos que adopta la postura que el mandatario quiere "un golpe de Estado".

"¿Saben qué le digo? Yo no les tengo miedo. Yo aprendí a hacer política en la adversidad. Tengo la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo correcto. Y hoy vemos con mucha preocupación la actitud del presidente Vizcarra, que ha planteado una cuestión de confianza al Congreso, pero en realidad lo que busca no es eso. El Perú no está para golpes de Estado. El Perú no está para debilitar más a sus instituciones", dijo la lideresa del fujimorismo.

Sin embargo, los usuarios en las redes sociales le recordaron que quien ejecutó un golpe de Estado fue su padre Alberto Fujimori un 5 de abril de 1992. En aquella fecha, el exdictador cerró el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, CNM y Tribunal de Garantías Constitucionales. Incluso hubo censura a la prensa local, donde muchos militares ingresaron a las redacciones periodísticas para evitar escándalos por esta disolución inconstitucional.

"Cómo el de tu padre? Ese sí que fue un golpe de Estado", "Y Quién habló de golpe? El presidente Vizcarra se apoya en la constitución que tu papito hizo aprobar después del autogolpe del 92’", "Keiko preparando un psicosocial, ella sabe que el Sur no la quiere, ir a dar un discurso en Arequipa es provocador", fueron algunos de los comentarios en su publicación.

Cómo el de tu padre? Ese sí que fue un golpe de Estado. — Clemen (@Clemengp) 19 de septiembre de 2018

Y Quién habló de golpe? El presidente Vizcarra se apoya en la constitución que tu papito hizo aprobar después del autogolpe del 92’ — lachina (@51cassis) 19 de septiembre de 2018

"Lo que el Perú requiere es que trabajemos unidos para el desarrollo. Y desde acá le digo: presidente Vizcarra, lo que Chala necesita es agua, títulos de propiedad, pistas, veredas, seguridad", agregó Keiko Fujimori exhortando al mandatario a no revisar los temas políticos, utilizando, además, unos pocos partidarios que acudieron a su mitín en Arequipa.

Cabe destacar que a diferencia de Alberto Fujimori, el presidente Martín Vizcarra decidió respetar la Constitución y planteó la cuestión de confianza como prerrogativa que tiene como jefe de Estado. La Carta Magna del Perú señala que en caso dos gabinetes sean censurados, el mandatario puede disolver el Parlamento. Vizcarra no ha realizado dicha acción.