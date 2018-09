Alberto Beingolea responde a Belmont: “tu vida es un show” [VIDEO]

Elecciones 2018. No falta nada para los comicios regionales y distritales y el Jurado Nacional de Elecciones ha organizado un debate para los candidatos a la alcaldía de Lima para este domingo 22. Sin embargo, Ricardo Belmont ha dicho que no va ir. Su rival, Alberto Beingolea le respondió.

“La noticia del día es que Ricardo Belmont no va asistir al debate del Jurado Nacional de Elecciones por que es un show... (risas). Ricardo, te conozco 35 años, un montón de tiempo y tu vida es un show, tú eres un showman y muy bueno además”, dijo Beingolea a través de su página de Facebook.

Seguidamente, el candidato del PPC le recordó a Belmont el compromiso ético que había firmado. “Te voy hacer recordar porque estoy seguro que te has olvidado. El 13 de agosto se firmó el pacto ético electoral, eso si fue un show, ¿te acuerdas?: periodistas, luces, cámaras. Ahí tú muy solemne en el medio del show firmaste el pacto ético electoral te acuerdas, yo no estuve, tú si: firmaste. El punto 7 de ese pacto que tú te comprometiste a cumplir, dice que debes ir al debate que organice el JNE. Estoy seguro que te has olvidado”, enfatizó.

Finalmente, Alberto Beingolea exhortó a Ricardo Belmont a que asista al debate de este domingo 22, porque lo considera un “hombre de palabra”.