La participación de Yeni Vilcatoma salvó a Chávarry de ser separado de la CAN

El lunes que viene la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) votará una iniciativa de Proética para que el Fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, deje de participar en las reuniones de dicho espacio conformado por instituciones públicas y privadas. También para que se encuentre una salida ante el vacío legal que impide remover a jueces y fiscales hasta que no se active de nuevo al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En realidad, la votación en la CAN debió efectuarse el martes pero el debate se alargó demasiado frente a los cuestionamientos de la tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), que asistió en representación del titular, Daniel Salaverry (FP).

Proética, a través de su director ejecutivo, Samuel Rotta, planteó el martes que Chávarry -debido a todos los cuestionamientos que carga- no podía participar en las discusiones de la CAN. Además, señaló que frente a la situación actual (sin un CNM en funcionamiento) se necesita de una “medida de excepción”. En ese sentido, propuso que la CAN funcione como una mesa de diálogo (como la de la Organización de los Estados Americanos, en el 2000) en donde de propongan proyectos de ley que sean enviados al Congreso para su debate con carácter de urgencia.

Sin embargo, la votación nunca se produjo y se tuvo que postergar.

“La discusión giró sobre qué cosa puede y no puede hacer la CAN, hasta dónde puede llegar, qué puede pedir, qué no puede pedir, qué pasa si se pide que Chávarry no participe y qué pasará con el Ministerio Público en ese caso. El debate también se entrampó en el momento de la votación, porque hay miembros plenos con voz y voto y miembros observadores, solo con voz”, explicó Rotta.

En la CAN hay diez miembros plenos, con voz y voto (el Congreso, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional, el CNM, La Fiscalía de la Nación, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú y el Acuerdo Nacional). Y 14 miembros observadores, solo con voz, entre ellos Proética.

Entre los representantes de los miembros con voz, hay quienes ya han dicho, de manera pública, que Chávarry debe dejar la Fiscalía. Entre ellos, el premier César Villanueva y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Para Rotta, “había posibilidades” de pasar a la votación.

Pero la intervención de Vilcatoma y el muy tenso debate que se armó demoró todo y obligó al presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, quien se encuentra en estos momentos conduciendo la CAN, a patear la decisión hasta este lunes que viene.

“Las posiciones en contra eran básicamente del Congreso, representado por Vilcatoma”, sostuvo Rotta.

En RPP, Prado Saldarriaga dio más detalles de la participación de la legisladora reincorporada al fujimorismo. ““Ella (Vilcatoma) aludía al marco normativo, es decir discutía las funciones de la comisión para poder adoptar ese tipo de decisiones”, explicó el juez supremo. Indicó que la tercera vicepresidenta del Congreso cuestionó “la legitimidad de la operación”.

Lo que Prado Saldarriaga le solicitó a Proética es que, para el lunes, presente un nuevo pedido, más preciso y mejor planteado, para que se proceda a votar.

En lo que respecta a la presencia de Chávarry en la CAN, Proética se basa en el antecedente del ex contralor general de la República, Edgar Alarcón. En mayo del año pasado, la CAN le solicitó que deje de asistir a las sesiones debido a las denuncias en su contra y que terminaron en su remoción por parte de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Vilcatoma respondió al titular del PJ desde su cuenta de Twitter: “Prado Saldarriaga juega en pared con gobierno para tumbarse a (Gonzalo) Chávarry por que quieren a un Fiscal a la medida de Pablo Sánchez, el preferido”, escribió. Luego, desde el Congreso, cuestionó que no hubiera claridad sobre lo que se pretendía hacer, si sacar a Chávarry o al Ministerio Público.

Igual, la permanencia de Chávarry en la CAN se verá y decidirá el lunes.