Galarreta insiste en comparar a Vizcarra con Maduro por pedir agilizar referéndum

El expresidente del Congreso, Luis Galarreta, volvió a asemejar al presidente Martín Vizcarra con el dictador venezolano Nicolás Maduro. Al fujimorista no le gusta que el Jefe de Estado demande al Parlamento priorizar el debate de los proyectos de referéndum.

“Ha habido cierto tufillo que se ha empezado a sentir. Por ejemplo, salvo Maduro, no creo que alguien venga y le diga a un Congreso: ´acá está el proyecto de ley, me lo apruebas, puedes modificar algo ah, pero no el fondo, y antes de tal fecha´”, disparó el fujimorista en diario Correo en relación a que Martín Vizcarra demande al Parlamento tener listo el referéndum para diciembre.

“¿Qué cosa? ¿En qué país cree que está el señor Vizcarra? No estamos en contra de la reforma del sistema de justicia, la vamos a aprobar”, añadió Luis Galarreta.

Agregó que “hay un interés golpista y su objetivo es tapar la corrupción de los últimos 17 años”. “Por eso es el ataque al Congreso”, dijo.

Asimismo, avaló al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por retomar la investigación por el Aeropuerto de Chincheros pese a que esta, a largo plazo, apunta a involucrar al presidente Vizcarra.

“Ahora cualquier denuncia que haga el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, es por una situación política, pero a Pablo Sánchez, que allanó los locales de Fuerza Popular (…) nadie lo cuestionó. Estos son los de doble discurso”, expresó.

Además, cuestionó que Vizcarra no haya acudido a la juramentación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación y sí se reúna con Pedro Pablo Kuczynski. “Esta reunión te dice muchas cosas (…) ha cedido su lucha contra la corrupción”, manifestó.

Sin embargo, Galarreta critica que el Jefe de Estado converse con PPK, quien es investigado por el Caso Lava Jato. Pero pide que Vizcarra se reúna con Keiko Fujimori y omite que ella también está involucrada en ese proceso por presuntos aportes que recibió su campaña de la constructora Odebrecht.