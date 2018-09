Blindaje explícito: AG, Sra. K y Chávarry

Los técnicos que trabajaron en la Comisión Lava Jato recomendaron acusar constitucional y penalmente a Alan García por la línea 1 del metro de Lima. Así consta en el documento original que llegó a manos del semanario Hildebrandt en sus trece. Pero ¿qué hizo la nefasta fujimorista Rosa Bartra? Limpiar a García de toda posible acusación. Así, sin más, Bartra ignoró sin asco todos los indicios graves que llevaron a los técnicos a implicar a García en la investigación. Así, como quien paga favores, como quien abusa del poder a su cargo, como quien blinda a corruptos, Alan García quedó, una vez más, convenientemente blindado de toda culpa. Bartra, es decir, Keiko, decidió echar al tacho 18 meses de trabajo acucioso de 20 técnicos, que como apunta el periodista Eloy Marchán, quieren que el público sepa que no son ellos los que blindaron a García sino el fujimorismo. El fujimorismo de Keiko decidió que las trece adendas firmadas por García y que llevó los costos de la obra de 800 millones a dos mil millones, podían ser borrados de un plumazo a favor de su aliado en el blindaje. Tampoco quiso el fujimorismo de Keiko que García sea investigado por la otra obra, el Metro de Lima, por la que Odebrecht ha confesado haber pagado 8 millones de dólares. Rosa Bartra y Keiko Fujimori tendrán que ser procesadas algún día por esta obstrucción a la justicia y por asociación ilícita o cualquiera de los cargos que corresponda. Lo positivo de este estropicio es que se creen en este momento tan intocables que cometen todos estos errores que luego llevan a la cárcel como vimos la década del dictador Fujimori, que nos dejó a muchos de sus funcionarios bien guardados tras las rejas por cometer delitos mientras se creían impunes. Pese a que Alan García está en casi todas las páginas del informe técnico como protagonista y que se le señala como responsable de haber infringido el Artículo 118 de la Constitución por no haber sido ni probo ni neutral, por negociación incompatible y por haberse aprovechado de su cargo. Ambas obras fueron convenientemente exoneradas del SNIP, con lo cual no se pudo proyectar el costo probable real de la obra y evitar los onerosos sobrecostos que es, como dicen los expertos, donde se esconden y lavan las millonarias coimas. Los técnicos, según Marchán, señalan hasta 8 hechos concretos de Alan García que lo implican como protagonista de esta investigación. También apuntan que este favorecimiento de García a Odebrecht le ha costado al Perú 146 millones de dólares en pérdidas. ¿Cuánto de eso fue plata que llegó sola? No podremos saberlo por ahora porque la comisión Bartra de Keiko Fujimori ha decidido limpiar de todo a García. Con tal desparpajo que el informe de los técnicos fue burdamente intervenido y cambiado en un fin de semana para que en la siguiente sesión los congresistas tuvieran en sus manos un informe trucho, editado, prueba del delito que Bartra está cometiendo con los votos de Beteta, Mulder, y por supuesto se puede sospechar que bajo encargo de Keiko Fujimori y Alan García.

Mientras tanto, la alianza y blindaje mutuo entre Keiko Fujimori y el Fiscal Chávarry tampoco es sutil. Hace 15 días que Chávarry tiene en su despacho el pedido del incorruptible Fiscal José Domingo Pérez que investiga a Keiko y a su esposo Mark Vito Villanela por lavado de dinero. Este es un pedido para que se le asigne el presupuesto necesario para llevar a cabo el peritaje financiero de los esposos Fujimori-Vito. En abril pasado, según el periodista Marchán de Hildebrandt en sus trece, Domingo Pérez solicitó por primera vez ese presupuesto pero le respondieron que debía salir de la partida del Fiscal Hamilton Castro. Sin embargo, esa partida ya está casi consumida, por lo que Domingo Pérez hizo un nuevo requerimiento al Fiscal de la Nación que lleva ya 15 días durmiendo en su despacho. Las investigaciones de lavado de dinero que sigue también Domingo Pérez por los cócteles de Keiko y por los injustificados aportes de su campaña del 2011, no pueden avanzar porque están a la espera de que se resuelva en la Corte Suprema el recurso de casación el próximo 14 de setiembre. Recordemos que Hinostroza concedió en Julio pasado el recurso de casación a favor de Keiko, es decir, abonando a que no se le investigue.

Mientras Chávarry hace lo propio: ha suspendido el interrogatorio que debía realizarse a los congresistas fujimoristas por obstrucción del allanamiento que realizó en el local partidario el fiscal José Domingo Pérez.

La buena noticia: llega en estos días de Brasil información sensible de Odebrecht contra Keiko Fujimori y los millonarios aportes negados de campaña.