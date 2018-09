Sugieren a Vizcarra no recibir a la comisión de Fiscalización

La bancada de gobierno (Peruanos Por el Kambio) ha hecho llegar al presidente Martín Vizcarra (a través de terceros) la sugerencia de que no debe recibir a la comisión de Fiscalización del Congreso para que testimonie por el caso Chinchero.

Esta semana, el titular de dicho grupo, Luis López Vilela (Fuerza Popular), adelantó que se le pedirá al jefe de Estado su declaración.

Como se recuerda, el tema de la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero en el Cusco terminó con la renuncia de Vizcarra al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Al anuncio de la comisión se suma que, también esta semana, el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, abrió una investigación preliminar al exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne por el mismo tema.

Para el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, hay relación entre ambos hechos y denunció una “persecución política” para comprometer a Vizcarra.

En ese contexto, es que los congresistas oficialistas han conversado entre ellos y existe la idea general de que el presidente no debería recibir, en Palacio, a la comisión parlamentaria.

Así se lo han sugerido a Vizcarra, de manera indirecta.

“Que no lo reciba”

Carlos Bruce confirmó a este diario que “la sugerencia de la bancada al presidente es que no reciba” a los congresistas.

Esto porque, de acuerdo con Bruce, lo que se percibe es un intento por parte del fujimorismo de “desgastar” a Vizcarra, en momentos en que el tema prioritario debería ser impulsar la reforma política y judicial y la realización del referéndum en diciembre.

Del mismo modo, el también congresista de PPK, Guido Lombardi, recomendó a Vizcarra rechazar la invitación del Parlamento.

Lombardi consideró que el objetivo de la Comisión de Fiscalización, que lidera el fujimorismo, es “hacer un circo” y distraer al gobierno .

Además, recordó que no se le puede investigar al presidente durante su mandato.

“El objetivo es hacer un circo y distraer el tema de la reforma judicial y de la reforma política que está planteando el presidente Vizcarra”, añadió el parlamentario oficialista.

La semana que viene la Comisión de Fiscalización propondrá una fecha para recoger el testimonio de Vizcarra en Palacio (por su investidura, le corresponde esa prerrogativa). Pero quizás el interrogatorio no se produzca. ❧

“He sentido respaldo”

El presidente Martín Vizcarra dijo haber recibido el respaldo de la población para la reforma política y judicial. “Cuando lancé esta propuesta el 28 de julio no me quedé huérfano, no me quedé solo; he sentido el respaldo mayoritario de la población”, declaró Vizcarra.

Asimismo, el jefe de Estado agregó que “tan o más importante que escuchar la opinión de un especialista, es oír a la población mediante un referéndum”.