César Vásquez exhorta a Keiko Fujimori asistir a sesión por caso CNM-audios

El congresista de Alianza para el Progreso, César Vásquez, señaló que es necesario que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asista a la subcomisión de acusaciones constitucionales, por el caso CNM-audios.

Vásquez sustentó que la recomendación que se ha dado en el grupo de trabajo es que Keiko Fujimori se apersone, pues una respuesta escrita no sería suficiente, por lo que exhortó a la líder del fujimorismo a colaborar.

“Que colaboren si no tiene nada que temer”, dijo Vásquez para La República. “Si no va es porque no le interesa que se aclaren las cosas”, añadió.

El parlamentario recalcó que si Keiko Fujimori no asiste, tendrán que responder aquellos que la encubrieron. Cabe anotar que el fujimorista César Segura preside la subcomisión de acusaciones constitucionales.

“Si ellos quieren protegerla y llevarla a la comisión, ya creo que tendrán que responder ellos”, expresó César Vásquez, quien recalcó que es importante hacer una entrevista personal para no retrasar el proceso.

“Nosotros no tenemos una sola pregunta, eso retrasaría el proceso. La idea es que salgan las preguntas necesarias delante de la entrevista con la citada. Pueden salir nuevas preguntas de acuerdo a las respuestas que dé. Hacerlo por escrito es más trámite y más demora”, aseveró.

Como se recuerda el congresista Héctor Becerril es acusado de tráfico de influencias, tras el audio en el que se confirma que el fujimorista intentó persuadir al exconsejero Segundo Morales de votar “por el candidato de Fuerza Popular” para presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).