Vizcarra asegura que no conoce a Edwin Camayo

El presidente Martín Vizcarra negó conocer al empresario Edwin Camayo y aseguró que este no ha ingresado a Palacio de Gobierno en lo que va de su gestión. Ello luego de que se revelara una conversación telefónica entre el empresario y el magistrado César Hinostroza, que data del 5 de abril pasado (según IDL-Reporteros), donde el primero asegura que acaba de salir de una reunión en Palacio y ya está “con las altas esferas del gobierno”.

“No me he reunido con él. No los conozco”, agregó Vizcarra.

Camayo no aparece en el registro de visitas de Palacio, pero sí en el de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Lo extraño es que la visita anotada en la PCM no data del 5 de abril, sino del 26 de junio. Las fechas no cuadran.

El premier César Villanueva informó que se reunió con el empresario el 26 de junio, pero precisó que él formó parte de una delegación de la Sociedad Nacional de Industrias.❧