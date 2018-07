Duberlí Rodríguez: “Hay que recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura”

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aseguró que su institución no apañará actos de corrupción, tras comentar sobre los audios que revelan presunto tráficos de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“No vamos a apañar ni vamos a avalar ningún tipo de corrupción”, expresó en RPP Noticias. “Estamos comprometido en una dura lucha contra la corrupción”, añadió el titular del Poder Judicial.

Rodríguez señaló que se debe “poner mano dura en la Corte del Callao” y recordó que, en la víspera, “la Sala Plena ha decidido declarar en emergencia la Corte del Callao, para indagar, junto con la OCMA, que irregularidades hay”.

Rodríguez recalcó que "hay que recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura" y reiteró que respalda la decisión de realizar investigaciones a jueces y fiscales.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el juez César Hinostroza, quien habla en los audios sobre reducir la pena o liberar al violador de una niña.

“Todo presunto negocio es una cosa que debemos rechazar. No me voy a pronunciar en particular sobre ese tema, porque hemos quedado en la Corte Suprema que no nos pronunciemos, porque eventualmente pudiera surgir algún proceso y cada uno de nosotros podríamos intervenir, incluido yo”, expresó.

Como se recuerda, el portal IDL-Reporteros difundió audios que revelan presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias entre jueces e integrantes del CNM, entre los que se encuentra el actual presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, y algunos consejeros del CNM.