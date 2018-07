Gremios de Cusco rechazan alza de los pasajes urbanos

La Asociación de Transportistas decidió elevar el costo del pasaje urbano, el incremento asciende entre S/ 0.20 y S/ 0.40. Actualmente el costo es de S/ 0.80. Esa decisión generó una inmediata reacción de rechazo de la Federación Universitaria del Cusco y la propia Federación Departamental de Trabajadores (FDTC), a la que están agremiados los empresarios del sector transporte.

Antoni Tumbillo, presidente de la FUC, se mostró en contra de la medida anunciada por los transportistas y no descartó el inicio de acciones de protesta si el alza se consuma. "No hay justificación para el aumento del costo del pasaje", dijo.

Asimismo, el dirigente de la FDTC, Edu Mollinedo, cuestionó al dirigente transportista, Estanislao Alegre, por haber tomado esa decisión sin haber hecho ninguna consulta al gremio. Al respecto, el alcalde del Cusco, Carlos Moscoso, sostuvo que si hay aumento, debe tener un sustento técnico. No obstante, aclaró que, desde la comuna, no pueden regular precios. ❧