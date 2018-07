Huelga sigue perdiendo fuerza al retornar maestros a las aulas

Wilson Castro.

Fátima Constantino.

La huelga que acatan un grupo de maestros y que ayer ingresó a su tercera semana exigiendo mejoras salariales y laborales, continúa perdiendo fuerza en algunas regiones del norte del país.

En la Libertad, algunos profesores que acataban la medida de lucha decidieron retornar a sus aulas a dictar clases por temor a los descuentos y reemplazos con sus colegas contratados.



Elvira Villanueva, subsecretaria general del comité de lucha del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Regional (Suter), admitió que el tema de los descuentos y los reemplazos ha hecho de que muchos maestros retornen a sus salones.

“Sin embargo, aún quedamos un grupo de maestros que estamos convencidos de que nuestros colegas van a ir retornando a la lucha porque es la única forma de protestar contra el gobierno, debido a que tenemos un pliego de reclamos que exigir”, acotó.

Elvia Villanueva sostuvo que están a expensas de lo que determine la dirigencia nacional y admitió que la advertencia del Ministerio de Educación (MINEDU) de descuentos y reemplazos busca quebrar la huelga.

También cuestionó la estadística de la Gerencia Regional de Educación en el sentido de que menos del 1% de maestros acata la medida de lucha. “En diversas provincias nuestros colegas están saliendo a las calles a hacer sus protestas, movilizaciones”, manifestó.

Indicó que se ha producido reemplazo de 4 a 5 profesores en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) n.º 3 y en el distrito El Porvenir 01.

REEMPLAZOS

La Gerencia Regional de Lambayeque ordenó el contrato de 34 profesores para reemplazar al mismo número de docentes que actualmente acatan la huelga magisterial convocada por el dirigente Pedro Castillo.

Un portavoz de la institución detalló que se trata de 10 profesores de la provincia de Chiclayo y 24 profesores de la provincia de Lambayeque, a quienes se les efectuará sus respectivos reemplazos. Tal como indica la norma, añadió el portavoz, para reemplazar a un docente se analiza si este ha faltado a su institución educativa por más de 3 días. Las suplantaciones serán efectuadas por la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de cada provincia.

El secretario del SUTE en Lambayeque, Eladio Núñez, lamentó la situación de los 34 profesores y dijo que esta responde a “la irresponsabilidad de Castillo. La dirigencia de este señor no tiene reconocimiento legal. Los profesores están acatando una huelga que no tiene validez”. Núñez explicó que toda paralización de labores debe ser consultada con las bases del magisterio, algo que Castillo no habría realizado. “Las coordinaciones no se realizan por Whats App”, sentenció.

CLAVE

Por su parte el dirigente regional del sector, Moisés Ordóñez, aseguró que la medida solo exacerbará los ánimos de los profesores. “Así como el Ministerio de Educación se ampara en su norma, los profesores también tomarán acciones legales contra este amedrentamiento”, señaló