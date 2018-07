A VUELA PLUMA: Sin embargo...

En la edición de ayer de este diario (pág. 5), Percy Medina, jefe en el Perú de IDEA Internacional, nos dice que la gente está poco informada y poco interesada en las próximas elecciones, tendiendo a ser crítica con partidos y políticos por los escándalos de corrupción. Agrega que el papel de los medios es decisivo al promover un mayor conocimiento sobre los candidatos, no siendo fácil informar y fomentar debate, pero indispensable si queremos autoridades “a la altura del cargo que recibirán.”

Cumpliendo, en la misma edición, que abre con el titular “Investigan a candidatos y fiscales del sur”, en la pág. 15 leemos que el “Plan de gobierno de Zegarra es una copia de planes de 2010 y 2014”, nota que da cuenta de la poca seriedad del candidato de Arequipa Renace al Gobierno Regional al maquillar casi la mitad de sus propuestas para sus dos postulaciones a alcalde, adecuándolas con solo agregar la palabra “regional”. Por lo que “Si Zegarra ganara la elección, gobernaría Arequipa con su plan no como gobernador, sino como alcalde, aclarando que ambas instituciones tienen diferentes funciones”.

Se puede imaginar muchas razones del “descuido”, que ofende la memoria de los electores y hace ver que lo propuesto para su gestión de alcalde no se ha cumplido y quiere hacerlo desde un lugar donde no corresponde como función, o tratar de corregir errores. Por eso, cuando inició esta campaña, hizo promesas calificadas como desconectadas con la realidad, ¿tal vez porque confía en que ya nadie escucha ni cree promesas electorales porque no se cumplen?

Preocupa que a pesar de las acusaciones contra Zegarra, hechas por la Fiscalía por autorizar el cambio de uso de rural (campiña) a urbano, o su posible implicancia en tráfico de terrenos, es el que tiene más posibilidades de ganar la primera vuelta en las elecciones para la región, ya que su movimiento es mayoritario y con buen aparato de campaña, aunque incumpla normas al hacer dádivas o no respetar espacios prohibidos a la propaganda, como el reparto de cerveza hecho por su candidato a la alcaldía provincial o sus partidarios de Camaná al afectar las lomas en atentado contra el ambiente.

Actitudes que considera producto del “entusiasmo” o de sus adversarios que le han declarado una “guerra sucia”, poco creíble por su tendencia a victimizarse.

Sin embargo, si es que gana la primera vuelta –digo, es un decir-, para la segunda se espera que el electorado se autoexamine como responsable por no haber asumido experiencia al padecer las consecuencias de su gestión edil, y que su populismo valga más que el no cumplimiento del mandato que sus electores le dieron por dos períodos municipales.