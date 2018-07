Una nueva advertencia

Un reciente informe de la revista inglesa The Economist recuerda una advertencia que recorre el mundo los últimos años: el retroceso de la democracia luego de su completo triunfo. El influyente medio señala que en el año 2000 –a 11 años de la caída del Muro de Berlín– solo ocho países no tuvieron elecciones de acuerdo al estándar de derechos y libertades, pero que luego de la crisis financiera del año 2005, la democracia ha retrocedido.

El informe cita datos concurrentes y concluyentes. Por ejemplo, la reciente encuesta de la organización Freedom House, con sede en EEUU, llamada “Democracia en Crisis”, que da cuenta que el año 2017, por décimo segundo año consecutivo, los países que sufrieron reveses democráticos superaron en número a los que registraron avances. Asimismo, de acuerdo con el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, asociada a The Economist, 89 países experimentaron un retroceso democrático el 2017 contra 27, que mejoraron. Y cita un tercer dato, el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, con sede en España, según el cual la calidad de la democracia ha caído a su nivel más bajo en 12 años.

El mundo ya no es ajeno a las mediciones de la calidad de la democracia, con base en parámetros donde las elecciones libres son un primer dato, pero no el único, importando los derechos, las libertades, la protección social de los sectores vulnerables y el comportamiento democrático de sus poderes e instituciones.

De acuerdo con The Economist, se ha detectado una separación entre liberalismo y democracia, en la medida en que los votantes a menudo quieren actos que sean democráticos, pero no liberales, en el sentido más básico, como aprobar la censura de discursos que no son populares o respaldar en un referéndum la restricción de derechos de las minorías, al mismo tiempo que muchas instituciones que nacen de la vigencia de los principios liberales tienen comportamientos antidemocráticos.

Estos y otros informes insisten en que la democracia, como pacto político en favor de los derechos y las libertades, se encuentra asediada y ya no solo por el discurso, y que no se trata, por ejemplo en América Latina, exclusivamente de experiencias como las de Venezuela o Nicaragua, sino de una tendencia más generalizada tendiente a restringir el libre juego de las ideas, o la construcción de enemigos para justificar el derribamiento de los pilares de la convivencia y tolerancia.

Esta alerta es muy pertinente en el Perú actual, donde el régimen democrático reconstruido luego de la nefasta experiencia de Fujimori y Montesinos ha empezado a ser minado por la heredera de ese gobierno mediante la adopción de leyes inconstitucionales y/o arbitrarias, acompañadas de un discurso odioso y excluyente que se funde y se hacen una sola con voces ultraconservadoras y violentas. El hecho de que esta regresión no sea solo nacional agrava su peligrosidad en un país como el nuestro, que ha sufrido en manos de dictadores y fundamentalistas.