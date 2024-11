La donación más cara de la historia

La empresa Caltrain (California, EEUU), en setiembre de este año, estaba vendiendo una flota de trenes de carga y pasajeros que funciona desde hace 40 años en San Francisco. En su reemplazo, circulará un moderno sistema de transporte eléctrico, menos contaminante, debido a que los antiguos vehículos trabajaban con petróleo diésel.

Estos trenes han sido “donados” a la Municipalidad de Lima. Para recibirlos, se destinarán 24,5 millones de dólares que tendrá que invertir la comuna para traerlos de San Francisco a Lima, además de otros gastos operativos que requerirán el traslado y la adaptación, además de un pago de más de 6 millones de dólares a la propia Caltrain.

Los 93 vagones y las 20 locomotoras circularán en la ruta de Chosica a Lima en fecha aún no determinada. Para que esta gestión de “donación” prospere, se ha procedido a autorizar a la MLM el desembolso y se ha incluido en el presupuesto de la ciudad la abultada cifra que será otra deuda más que seguirá comprometiendo el erario municipal durante varias futuras gestiones.

Es evidente que el transporte público de pasajeros es un problema que se agrava con el paso del tiempo. Los atoros, plantones y las horas perdidas por el tráfico infernal son parte del día a día de los limeños. La ruta Chosica-Lima y viceversa es igualmente caótica y afecta a quienes deben cruzar diariamente de un lado al otro de esa parte de la capital.

Pero igual de mala es la contaminación generada por el transporte que utiliza combustibles fósiles para circular. Han sido varias las iniciativas para cambiar esas unidades contaminantes por versiones impulsadas por gas natural y ahora por vehículos eléctricos.

La llegada de esta flota antigua y que no usa energías limpias no parece la mejor opción ni la más barata en un horizonte en el que se aprecie la sostenibilidad y la relación con el planeta. Por el contrario, no es un paso a la modernidad y al bienestar de los ciudadanos, sino un lamentable retroceso en materias que son muy importantes para el desarrollo.

Tendrá que explicarse a la comuna y al resto del país qué evaluación se ha realizado previamente a la toma de esta decisión y cuál ha sido el procedimiento utilizado para esta autorización exprés. El dinero público demanda transparencia y formalidad.