¿Perú tóxico?, por Mirko Lauer

Este año el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha incluido a Perú en la lista de países que es mejor no visitar. Estamos en compañía de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El turismo a estos últimos tres países en verdad no precisa ser disuadido; la guerra y sus alrededores se encargan de eso. Queremos pensar que el caso peruano es diferente.

Perú ha llegado a la lista en virtud del estado de emergencia que el gobierno decretó para Lima y Callao hace casi medio año. Esta suspensión de derechos constitucionales ha sido prolongada hace pocos días, con lo que va camino de volverse permanente como medida para atajar la inseguridad ciudadana en ambas localidades.

Podría ser que la Cancillería española considera que Pedro Castillo está aplicando la fórmula de a grandes males grandes remedios. Con lo cual una emergencia tan larga en la capital del país correspondería a una situación espantosa y realmente inmanejable. O quizás la cosa no es tan seria, pero igual este gobierno no puede manejarla.

Sin embargo, si se trata de problemas en las calles y sentimientos de inseguridad, algunos países de la región compiten con nosotros, e incluso nos aventajan, y no aparecen en la lista de este año. ¿Quizás en España saben algo que nosotros no sabemos? El turismo hispano no es decisivo para Perú, pero la advertencia puede alarmar a otros países.

Con las salvedades del caso, hay algunos argumentos para recomendar una visita al Perú turístico. Es cierto que el Euro no rinde mucho aquí, pero un sistema turístico en recuperación está lleno de oportunidades. Si bien siempre conviene andar con cuidado, no hay noticias de que los turistas vivan en peligro permanente por todas partes.

Fríamente observado, en estos tiempos aterrizar en Perú es una mejor opción que hacerlo en Chile o Ecuador, que se han salvado de la lista negra. El primero sumamente agitado, y el segundo intensamente convulsionado. ¿Cómo explicarnos, entonces, que España nos haya elegido este año como un lugar inconveniente para el turismo?

El argumento explícito es el abuso del estado de emergencia en que vivimos, que no está sirviendo para mucho, y que más bien nos habla sobre la ineptitud del gobierno peruano. Madrid parece verlo como síntoma de cosas peores, y quizás tiene razón.