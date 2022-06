Las amenazas de ley general de internet, por Erick Iriarte

Pese a las críticas expresadas ante la opinión pública por múltiples expertos, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso insiste en el dictamen del proyecto de ley n.° 878/2021-CR con el objetivo de aprobarlo para poder pasarlo a debate en el Pleno. En la sesión de ayer se abstuvieron cinco de los ocho presentes, por lo que volverá a evaluar en la próxima sesión.

No se puede plantear una normativa general como esta porque sería similar a tratar de regular la vida misma por completo. En el mundo físico, no existe una sola norma que abarque todo, no hay una ley general de la vida. Y la internet ya forma parte de todos los aspectos de la vida humana. Lo peor de todo es que a pesar de los serios cuestionamientos solo se ha ahondado en errores sin hacer un análisis técnico, lo cual genera problemas sociales con esa expectativa de que se va a solucionar toda la nueva normalidad.

“Es un proyecto ómnibus que no soluciona problema alguno”, dijo Jaime Dupuy, gerente legal de Comex. “Una buena práctica al emitir leyes es buscar resolver un problema de política pública, pero en este caso no existe un problema de esta índole que venga a solucionar este proyecto, sino que toma la normativa ya existente y genera inconsistencias que no se sujetan a la normatividad internacional con la que está comprometido el país, como por ejemplo los tratados de libre comercio”, explicó.

Carlos Zúñiga, presidente de la asociación de defensa del consumidor-Elegir, advirtió que es muy riesgoso para las empresas y la ciudadanía remitirla al Pleno tal cual está. “Se necesita analizar bien el tema. No se trata de que cada gremio o asociación haga catarsis de recomendaciones y al final las sumen en este ómnibus. […] Busquemos el diálogo y el análisis. Esto nos impacta a todos los ciudadanos, incluso cuando vamos a tomar un taxi, por ejemplo. Es un freno y un retroceso en la transformación digital”, enfatizó.

Una nueva norma debe agregar valor a lo ya existente. Y eso se consigue con un análisis profundo de las problemáticas existentes, con aportes de los expertos y de las instancias responsables del tema, como la PCM [de quien depende la SGTD], quienes no han brindado aportes al texto. Hacer un compendio que no respeta conceptos ya aceptados a nivel global terminará afectando a toda la regulación pospandemia que exigió la nueva realidad de consumidores interconectados, dijo.