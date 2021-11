Manifiesto centrista, por René Gastelumendi

Creo que la resolución de nuestros problemas necesita las mejores ideas tanto de la llamada izquierda como de la llamada derecha.

Creo en las ideas creativas y originales, siempre sobre la base de los datos científicos y tecnológicos, en la participación organizada de todas las partes interesadas en cualquier controversia, no en los dogmas.

Creo, como dice John Avon, que los pensamientos o doctrinas no pueden estar separados del mundo real, en que una mezcla de idealismo y realismo es necesaria, porque el idealismo sin realismo es impotente y el realismo sin idealismo es vacío.

PUEDES VER: Congreso otorga el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez

Creo en el liberalismo integral, es decir en el plano económico, político y social (o civil). En los tres.

Creo en la información cotejada de varias fuentes, que estén al alcance del ciudadano y que este asuma la responsabilidad de informarse pluralmente para sacar sus propias conclusiones.

Creo en los derechos humanos universales y la libertad individual, anteriores al surgimiento de las ideologías que nos apresan.

PUEDES VER: Comuneros de Aquia y voceros de Antamina inician conversaciones

Creo que los populismos de izquierda o de derecha y los nacionalismos son los grandes enemigos de la libertad en democracia.

Creo que el libre comercio o mercado, debidamente regulado para evitar los abusos, contribuye al progreso y al bien común. No hay otra.

Creo en la igualdad de oportunidades y derechos y que los grandes problemas de la humanidad son la discriminación y la desigualdad tan evidente.

Creo en el subsidio responsable y compensatorio de la Salud, de la Educación y la seguridad ciudadana, como ejes fundamentales de un buen contrato social, como creía Adam Smith.

Creo en el consenso y en los acuerdos, en darles espacio a las voces discrepantes y combatir el pensamiento dicotómico.

Creo en el Estado de derecho, como uno de los logros más grandes de la civilización occidental, que protege a los ciudadanos de los excesos y caprichos de sus líderes, o de otros ciudadanos, y que por eso debe ser elogiado y protegido, como dice Bo Winegard.