Encrucijadas, por Mirko Lauer

La crisis política está trazando un jardín de senderos que se bifurcan. Ya están listos en el Congreso los votos para censurar a Iber Maraví. A la vez no es descartable que la amenaza de una cuestión de confianza lanzada por Guido Bellido salve al ministro en la última hora, a pesar de su muy dudosa hoja de vida.

Pero también es posible que la censura se produzca y el Ejecutivo no responda con una cuestión de confianza. Esto podría producir automáticamente la interpelación y censura a otro integrante del gabinete, donde hay más de un candidato para ello. Aunque quizás la cabeza política de Maraví calme a las bancadas por un buen tiempo.

El otro punto en que se bifurca el jardín (que Carlos Basombrío llama un despelote) es el destino de Bellido. Corren los rumores sobre que sería retirado de la PCM a la brevedad. Pero en estos meses la versión ha sido recurrente. Pedro Castillo lo desmiente y lo corrige, como a un mal alumno, pero el criticado Bellido sigue allí.

Castillo con Bellido es una cosa. Sin Bellido, otra cosa. No solo por lo que cada una de las opciones simboliza (Con Bellido no hay mucho Castillo), sino por el margen de acción que ellas representan. Cada vez más el público ve al presidente paralizado frente a estas encrucijadas, intensamente dedicado a la indecisión.

En el fondo podría pensarse que todo es una misma gran horqueta que se le presenta al poder elegido: gobiernan unos o gobiernan otros. De un lado, avanzar la ficha izquierdista por un camino de concesión y negociación. De otro, sabotear al Estado institucional para producir alguna forma de revolución.

No sabemos cuán avanzado está el ánimo de cada uno de los dos sectores. De eso dependerá si esos senderos se podrían reunir más adelante. Al menos en estas semanas la discrepancia no ha hecho sino ahondarse. Vacar a Castillo ya no es solo un tema de la derecha más dura. Una vacancia fratricida ha aparecido como posibilidad en el horizonte.

Dos senderos en el Congreso: la derecha más dura sigue tratando de avanzar sola, o se produce alguna forma de alianza estable hacia el centro.