El Gobierno que no amaba al periodismo, por Augusto Álvarez Rodrich

Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, también tenemos que hacer cambios ahí. Titular del MTC, Juan Silva.

Que la prensa ya no mienta, que ya no diga una cosa por otra para confundir. La prensa quiere separarme de nuestro hermano presidente, pero no sabe que cada día vivimos juntos. El presidente ordena, yo obedezco. Como persona obediente estoy aquí allá, cumpliendo lo que me ordena. El periodicazo que ellos hacen no vale nada. Esas encuestadoras, esos periódicos, no valen nada. Ya nuestro pueblo sabe que ellos son así, siempre fueron mentirosos. Ellos bailan a cambio de plata. Premier Guido Bellido.

La mayoría de peruanos los considera prensa basura, y se lo gritan en la calle, es lo que piensa la población, el espectro pertenece al estado. Guillermo Bermejo sobre la ley de medios.

Si el presidente me lo propone, lo pensaré en su momento. Dina Boluarte sobre su deseo de ser premier.

El gabinete no ha acordado nacionalizar ni estatizar. No puede haber nacionalización unilateral por parte del estado. Aníbal Torres.

Si la empresa no acepta, ¿está mal tomar control del yacimiento? El estado tiene que poner las cosas en su sitio. Vladimir Cerrón sobre el gas.

Esa es la madre del cordero. Porque, ahorita, si la constitución dijera que aquellos contratos ley que no benefician al país, en su oportunidad deben ser revisados y corregidos, no estaríamos en la discusión que se nacionaliza, que si se revisa. Dina Boluarte sobre lo mismo.

Expropiación es la palabra que el gobierno debió evitar todo lo posible. Ahora ella ha llegado al primer plano político, como una más de las provocaciones radicales a Pedro Castillo. Quizás hay un retroceso, pero el daño a la confianza del sector privado está hecho. Mirko Lauer.

El gobierno nos lleva al 9 de octubre de 1968. Carlos Herrera Descalzi.

Abimael los dejó como muestra de su infinito desprecio por los peruanos. Daniel Urresti sobre Bellido y Cerrón.

Nos vamos todos para empezar de nuevo, el sueño de la ‘patria grande’ se convertirá pronto en una pesadilla. Roberto Chiabra.

Latinoamérica debe entender que el comunismo ha desaparecido. Mario Vargas Llosa.

