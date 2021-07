Las novelas que te atrapan se vuelven parte de ti. No solo eso: evolucionan contigo. En 1977 Alfredo Bryce publicó la que da título a esta nota. El escritor tenía pensado llamarla “La pasión según San Pedro Balbuena, que fue tantas veces Pedro, y que nunca pudo negar a nadie”. La editorial abrevió el caudaloso título que hoy evoco, no solo porque el libro me resulta inolvidable por las mejores razones, sino por sus obvias reverberaciones con respecto a lo que estamos viviendo.

La pasión según Pedro Castillo es un enigma inquietante para todos. Tanto sus votantes como la otra mitad del país, se preguntan cuál de estos Pedros nos va a gobernar. Los discursos contradictorios del ganador de la contienda electoral son parte del problema, claro está. Poco a poco nos hemos ido enterando que el ideario de Cerrón no necesariamente es el de Castillo. Pero ni de eso estamos seguros, lo cual acrecienta la duda que, como dice el vals Hermelinda, tormentosa crece.

Mientras tanto, la perdedora de la segunda vuelta, encaramada en los miedos de una élite que vuelve a angustiarse por la eventual pérdida de sus bicentenarios privilegios, no ha cesado de torpedear el trabajo de los organismos electorales. Su fantasía del fraude le ha venido como anillo al dedo a las mencionadas élites, así como a todos aquellos que se han creído esa patraña sin la menor prueba. De este modo han logrado entorpecer y manchar el proceso –felizmente sin el menor crédito internacional–, recortando el tiempo para una transición ordenada. Y, de paso, debilitando al futuro Gobierno, de manera que se facilite el plan B: vacar a Castillo lo antes posible (como bien se explica en Hildebrandt en sus Trece).