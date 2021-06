Que te regalen una cocina en miniatura, un bebé de plástico que ríe, llora y hace pis junto a un cochecito para que lo saques a pasear a la calle mientras otros niños saltan, corren y se ensucian la ropa jugando en total libertad habla de la posición que ocupas en el mundo. Es una forma de adoctrinamiento, de organización social : eres mujer y naciste para esto.

Que evites ciertas calles para pasar por la noche, que cojas con fuerza tus llaves mientras caminas, que avises a tus amigas que ya llegaste a casa, que no sueltes tu copa para que no te pongan ninguna pastilla, que empieces a sudar frío cuando el taxista empieza a hablarte, que no puedas tomarte unos tragos porque si estás borracha “puede pasar cualquier cosa” dice que el espacio público es peligroso, que estamos constantemente expuestas , que la culpa siempre es nuestra.

Que no contemos con insumos de salud menstrual en los colegios públicos y que cientos de niñas en las zonas rurales se vean obligadas a dejar de estudiar por esto. Que las que se quedan no tengan acceso a una educación sexual integral, que conseguir métodos anticonceptivos se vuelva una odisea (aunque sea ley), que tengamos que morir desangradas, con un gancho de ropa introducido en la vagina, esterilizadas a la fuerza, violadas por nuestros amigos, primos, tíos, padres, asesinadas por nuestras parejas o exparejas.

No es casualidad, ni mala suerte, ni consecuencia de unos cuantos “degenerados”, “monstruos”, “depravados”. Es lo que sucede en una sociedad patriarcal machista y sexista que tiene entre sus adeptos a mujeres que destilan la misma misoginia que muchos agresores. Con un país dividido, instituciones débiles, clasismo y discriminación tan penosa, es preocupante que se le dé pantalla a voceras del odio. Sus argumentos, además de falsos, son absurdos e ignorantes. Dicen no necesitar que nadie las empodere. Pero no se trata de ti, amiga, hermana, se trata de todas, de cambiar un sistema podrido del que tú también eres víctima.