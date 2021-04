Por: Sandro Mairata

@CINENSAYOLat

The Mauritanian nos devuelve en gran forma a Jodie Foster, quien ya se llevó un Globo de Oro a Mejor Actriz Secundaria por este rol. Una lástima que el título no ayude a vender la historia del mauritano en cuestión, Mohamedou Ould Slahi, quien se hiciera famoso por pasar catorce años detenido en Guantánamo por los Estados Unidos sin que se le acusara formalmente de nada, solo por sospechas nunca probadas de pertenecer a la red terrorista Al-Qaeda.

El director Kevin Macdonald usa con perspicacia el guion basado en las memorias del propio Slahi, “Diarios de Guantánamo”, para evitar aproximaciones panfletarias. Del lado de la justicia, no exactamente de su propio defendido, estará la abogada Nancy Hollander (Foster), vieja sabueso en el campo de los derechos humanos, quien reclutará a la novata Teri (Shailene Woodley) para seguir el caso de Slahi.

El elemento discordante es la semilla cuasi omnipresente en buena parte del filme de la duda entre el defendido y sus abogadas. Slahi (anoten la actuación reveladora de Tahar Rahim) ha sido acusado de participar en el planeamiento del ataque a las Torres Gemelas, un cargo gravísimo por el que el gobierno estadounidense pide su muerte. Es un caso que puede destruir las carreras de Nancy y Teri por defender a alguien que la sociedad tiene por culpable de todas formas. Imposible no hacer un paralelo con el caso peruano, donde a cualquier abogado de un acusado por crímenes similares se le tilda de “defensor de terroristas”. “Todos tenemos derecho a una buena defensa”, responderá Hollander a la pregunta de un periodista.

Macdonald toma el punto de vista Slahi, mostrando cómo un tipo educado, entrañable y con una sorprendente robustez moral soporta interminables maltratos hasta quebrarse y complicar su caso. Para cerrar el operativo de crear un chivo expiatorio, el Gobierno ha impuesto al impecable teniente coronel Stuart Couch (Benedict Cumberbatch) la misión de construir la acusación y obtener para Slahi una condena fatal. Los obstáculos contra Hollander y los extremos de manipulación harán reevaluar a esta y a su aprendiz sus nociones sobre la patria a la cual defienden.

Pero los buenos momentos de Mauritanian no vienen del planteamiento del guion adaptado ni de la dirección de Macdonald sino de las actuaciones de Foster y Rahim –quien se desliza con fluidez en árabe, francés e inglés– las cuales les brindan nervio a los dos extremos que se unirán en causa común. Faltó una escena clave y memorable, ya que el careo final no nos basta. The Mauritanian convence sobre todo por el horror de saber que vemos una historia real y no por una ejecución demasiado inspirada. Eso pudo marcar la diferencia .

Drama real. Las actuaciones de Foster y Rahim elevan a The Mauritanian del promedio. Foto: difusión

Ficha