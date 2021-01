El gobierno de Sagasti estará en el poder durante un período de tiempo similar al que estuvo Paniagua entre noviembre del 2000 y julio del 2001. Quienes demandan mayor presencia y definición de parte del actual mandatario mencionan que en un período semejante el gobierno conducido por el acciopopulista tuvo mayor trascendencia. Los meses coinciden (de noviembre a julio), pero hay una gran diferencia con relación a los consensos existentes. Sin embargo, es cierto que el actual gobierno no puede quedarse viendo que pase el tiempo hasta que lleguen las elecciones en abril. La política hoy está mucho más polarizada y, si no se toman iniciativas de impacto, la agenda seguirá estando marcada por otros actores.

Paniagua accedió al poder luego del escándalo de los vladivideos que, por primera vez, puso en la pantalla de cada hogar lo que se sospechaba: la corrupción estaba presente en todos lados. Eso y la huida de Alberto Fujimori al Japón tuvieron un gran impacto en el clima de opinión del momento. En particular, dentro del Congreso. El fujimorismo tenía muchos problemas al interior como para enfrentarse al gobierno acciopopulista. Su líder se había fugado y sus dirigentes aparecían en los videos entablando conversaciones diversas con el famoso asesor. Difícilmente se iban a animar para hacer una oposición activa al gobierno de Paniagua. No tenían además quienes los secundaran. Los otros grupos en el Congreso (Perú Posible, Frente Independiente Moralizador, Somos Perú, entre otros) estaban enfrentados al fujimorismo y respaldaban tanto a la junta directiva del Congreso como al presidente encargado. Hubo consenso en desarrollar medidas moralizadoras en diferentes ámbitos, llevar a cabo las elecciones y reactivar la economía. Fue así como se creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción, la Comisión de la Verdad, se volvieron a realizar los juicios a senderistas y emerretistas respetando la normativa jurídica, entre otros. En lo económico se creó la Mesa de Concertación contra la Pobreza y se negoció con el Fondo Monetario Internacional un plan de reactivación económica. Iniciativas que marcaron el ritmo político del momento. Se construyó esperanza.

Hoy, prima la desesperanza. Hay la sensación de que el terrible 2020 no se quiere ir, que seguirá cobrando durante este año, a pesar de que nadie lo ha invitado. El consenso político no existe, ni dentro ni fuera del Congreso. En el contexto de la pandemia, con una economía muy golpeada y la percepción de que la oferta electoral no ilusiona a nadie, prima el desasosiego. Los vínculos entre Parlamento y Ejecutivo están mediados por una mesa directiva que se las ingenia para capear el temporal con las justas, el Congreso sigue desconectado de la ciudadanía y cree que medidas demagógicas les darán votos a sus agrupaciones. A su vez, la población percibe que el Ejecutivo no responde a sus expectativas. Los grupos que determinaron la vacancia de Vizcarra siguen ofuscados porque no lograron llevar adelante sus planes. Si bien algunos de ellos podrían estar buscando cambiar la mesa directiva del hemiciclo, da la impresión de que primará la búsqueda de asociar a este gobierno de emergencia (más que de transición) con el Partido Morado a fin de minar las posibilidades electorales de este último. Y eso se ve tanto en la derecha como en la izquierda.

Sagasti y su gabinete tienen que retomar la iniciativa y salir de la posición defensiva en que han caído. La crisis en el Ministerio del Interior, los problemas en la compra de vacunas y, ahora, los reclamos de los trabajadores agrarios marcan una pauta donde el gobierno siempre va detrás de lo que ocurre. Todos estos problemas demandan medidas de corto plazo, pero deberían ir acompañadas de propuestas más ambiciosas que iluminen el camino.