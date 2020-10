No hipotecar el presente

A nivel mundial se está dando una discusión económica en la que las “ideas antiguas” están siendo reemplazadas por “ideas nuevas”. Eso sucede en el banco central de EE. UU. (el FED), donde Jerome Powell dice que la política monetaria ya alcanzó su límite y son claves los estímulos fiscales para que la reactivación no “se caiga”.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, dice que va a tener una gran “bazooka”, un billón de dólares (trillón, en inglés), para sustentar la reactivación de los países en desarrollo. Agrega: “Los ajustes, por menores ingresos, que la gente tiene que hacer durante los periodos de austeridad no arreglan el problema; esos ajustes son el problema” (1). O sea, no hay que hipotecar el presente.

Estas ideas no son nuevas. Se trata de las políticas anticíclicas que los gobiernos deben aplicar cuando la economía no está en equilibrio: o sea, la mayor parte del tiempo. Cuando hay recesión hay que aumentar la inversión y el gasto público para así reactivar la economía, lo que incluye al sector privado.

Otro tema del FMI –y que aquí muchos niegan– es: “las cuarentenas pueden reducir sustantivamente al COVID-19, sobre todo si son aplicadas tempranamente y si son lo suficientemente severas. Así, a pesar de los costos económicos de corto plazo, las cuarentenas posibilitan el camino hacia una reactivación rápida, conteniendo la diseminación del virus” (1).

Cierto, en el Perú la cuarentena fue muy severa y el impacto en el PBI grande. Pero también es cierto que los países que aplicaron cuarentenas focalizadas tuvieron rebrotes y nuevas cuarentenas, como en Argentina, Colombia y Chile. Esos “nuevos” impactos en el PBI recién se van a contabilizar.

Clave: esos países otorgaron bonos para compensar la pérdida de ingresos, lo que redujo la caída del PBI. En Argentina, se han otorgado 3 bonos y se estudia el cuarto. Colombia ha programado 9 bonos de Ingreso Solidario, de abril a diciembre, y ya otorgó 7. En Chile, que tiene el programa más amplio, ya se otorgaron 6 bonos a octubre, cada uno a 2.8 millones de personas: el 3.6% del PBI. Aquí ha habido un solo bono en 7 meses de S/ 760, el 0.85% del PBI a 8.5 millones de hogares. Hace unos días recién comenzó el segundo bono, por una cantidad semejante.

Según CEPAL, su efecto multiplicador es grande (por cada 100 soles te genera 180 soles), pues son gastados de inmediato. ¿Se imaginan cuánto hubieran reducido la caída del PBI dos bonos más en este mismo periodo? De eso no se habla. Algo más: el 18% del bono regresa al Estado vía IGV. Y, claro, impulsa las ventas de las empresas que han recibido préstamos de Reactiva Perú, pues la población tendrá ingresos para comprar sus productos.

Hablando de Reactiva Perú, el MEF ha calculado que la garantía que tendría que honrar por los S/ 60,000 millones sería de S/ 14,584 millones. En cristiano, es lo que las empresas no podrían devolver de los préstamos otorgados y que el MEF tendría que garantizar. Razón adicional para el bono universal, que debiera ser entregado con el método de la focalización inversa, lo que también se ha omitido con este bono. Habría “filtraciones”, se dice. Pero no hay “filtración inversa” cuando el MEF otorga –y garantiza– S/ 60,000 millones. Doble rasero.

Resumiendo, las “nuevas ideas” nos dicen que las cuarentenas funcionan, que hay que aplicar políticas anticíclicas y que los bonos universales –donde estamos muy atrasados– tienen el doble papel de compensar a quienes no tienen ingresos y reactivar la economía, que Reactiva Perú está en peligro y la economía se está parando (no arranca Arranca Perú y menos el FAE-Agro).

Hay que reactivar ahora y entrar al camino de la necesaria consolidación fiscal con una economía en crecimiento. Eso no es “hipotecar el futuro”. Es no hipotecar el presente para mejor encarar el futuro.

1. IMF chief Kristalina Georgieva: ‘the fund needs to have a big bazooka’ https://www.ft.com/content/86d03296-7a61-44b1-a92e-ba55c7ba44cf

2. Ver https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020