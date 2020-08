Cuidando niños, niñas y adolescentes en entornos digitales

Hace unos días me entrevistaron sobre los peligros que afrontan los niños, niñas y adolescentes en entornos digitales y cómo los padres deberían enfrentar dichos peligros para cuidar de sus hijos e hijas.

Partí explicando que el ecosistema digital refleja la vida misma, siendo así que las cosas bellas, beneficiosas y legales que pasan fuera de la red pasan dentro de ella, y las cosas malas, dañinas e ilegales pasan dentro y fuera de la red. Es decir, la tecnología no es buena ni mala, pero tampoco neutra, tiene la carga de quienes la usan. Siendo así, el acoso, bullying, discriminación y otros actos contra la persona que ocurren fuera de la red, ocurren en la red, pero se añade que tienen un alcance global.

Además de lo anterior la posibilidad de conectarse a la red, y por ende estar expuesto (a lo bueno y lo malo), no solo se hace por la laptop o la tablet, sino también por el smartphone; pero también por playstation, smartTV e inclusive por una refrigeradora conectada a la red. Es por ello que las soluciones deben pensarse integralmente en relación al uso de la tecnología.

Una primera recomendación general es que los instrumentos tecnológicos estén al alcance de todos en un espacio común (la sala); de modo tal que se aminore los espacios posibles de afectación sin un control por parte de los padres.

Una segunda recomendación pasa por poder establecer horarios para el uso de la tecnología, además de establecer, por parte de los padres y madres, la edad que deberían tener para el acceso a determinada tecnología, cuando no a determinadas aplicaciones y plataformas, que asumen que el usuario es mayor de edad (de hecho la declaración es bastante sencilla).

Una tercera recomendación es ser consecuente. Recuerdo un taller que dicté a padres y madres de familia, en el cual pregunté qué tanto confiaban en su pareja como para darles su celular sin clave (y eso que estaban en muchos casos sentados uno al lado del otro); no conseguí que nadie compartiera su celular, sí, probablemente cause más de un problema marital. Pero si hacen eso, hay que tener una especial consecuencia para hacer que el celular del niño, niña o adolescente no tenga mecanismos de seguridad para acceder a ellos. No es lo mismo, pero mucho de lo que se aprende en casa es reflejo del actuar de los padres y madres.

Una cuarta recomendación pasa por la comunicación entre padres y madres con sus hijos e hijas. Y es que resulta muchas veces difícil para un niño o niña el contarle lo que ocurre si no se tiene la confianza en el padre o madre. Ello se debe cultivar pero además dar todos los espacios para dicho diálogo. Hemos de añadir que como padres deben estar pendientes de los cambios de conducta, en especial en relación a la tecnología (buscar quedarse solo/sola con el instrumento tecnológico; dejar de usar un perfil en una red para usar otros; contar con diversos perfiles en diversos dispositivos, entre otros fenómenos).

Pero todo lo anterior requiere que los padres y madres deban tener un desarrollo de habilidades digitales, que cuenten con una alfabetización digital para entender la tecnología, comprender el uso de aplicaciones y plataformas, así como de los instrumentos de controles parentales.

Finalmente, no hay receta mágica; pero sí una buena recomendación es el dialogo abierto y sincero; el aprender de las diversas tecnologías sin invadir espacios; el no satanizar la tecnología pero tampoco creerla impoluta, total detrás de toda tecnología siempre hay seres humanos (eso espero).