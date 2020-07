Gobernador necio, infeliz y esperpento

Le pido al Congreso que saque una ley, como en Bolivia, y que no tenga miedo a las transnacionales, para usar dióxido de cloro en el Perú. Elmer Cáceres.

Cáceres Llica es un esperpento, un infeliz, un necio, un ser que, en lugar de trabajar por la gente, pierde el tiempo buscando disfraces, a veces de Evo, a veces nadie sabe de qué. Susel Paredes.

Intento de reunificar a la derecha, la DBA como los neoliberales vizcarristas para que lleven el barco hasta el 28 de julio 2021 y eventualmente creen las condiciones para una candidatura de derecha que prolongue el modelo más allá de la agonía actual en que se encuentra. Nicolás Lynch sobre el gabinete Cateriano.

Está más en el centro izquierda, no como liberal a ultranza como creen algunos. Pedro Cateriano sobre Vizcarra.

Ultraderecha totalmente vaciada de ideas y proyectos. Carmen Mc Evoy.

Esto seguro lo manejaba la PCM, en el Ejecutivo no sabíamos de la propuesta. Ministro Walter Martos sobre la donación de oxígeno para Arequipa que hace más de dos meses hizo Southern.

¿Qué ha hecho Huánuco para merecer tanta indiferencia? Cantante Pelo D’Ambrosio.

Los golpes lo harán aprender en política. Pedro Cateriano sobre Ruggiero.

El actual gabinete ministerial es mejor que el anterior, pero no porque sea bueno sino porque el reemplazado era pésimo. Fernando Rospigliosi.

Tranquilamente, con malas decisiones de política económica, como parecen ser, la recuperación económica puede demorar diez años. Bruno Seminario.

Después de 200 años la pandemia es lo más profundo que hemos tenido en la edad moderna, ha removido la visión del Perú. Carlos Amat y León.

No podemos decir que acertamos; en todas hemos perdido. La demasiada confianza del presidente Vizcarra en las regiones costó vidas. Manuel Merino.

En el congreso del Perú hemos visto iniciativas que son realmente vergonzosas. Moisés Naím.

Desde Palacio de Gobierno están monitoreando y probablemente espiándonos; quisieron silenciar y me sacaron de la sesión. Martha Chávez por una falla técnica que interrumpió su discurso.

Twitter no está en la cabecera de The New York Times, pero se ha convertido en su último editor. Editora del NYT Bari Weiss tras dimitir la pasada semana.

