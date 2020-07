Política de Estado 35: #PerúDigital

" (…) diseñará las políticas y la regulación en materia de sociedad de la información y del conocimiento teniendo como base los principios de internet libre, abierto, neutro y para todos, así como el adecuado resguardo de la seguridad de la información; (…)” es el objetivo (i) de la Política 35 del Acuerdo Nacional.

La Política 35, Política de Sociedad de la información y sociedad del conocimiento, o también denominada #PerúDigital, fue incorporada al Acuerdo Nacional (el 24 de agosto del 2017), de manera consensuada por los diversos actores que se encuentran en el seno de este espacio de diálogo y acuerdo de Políticas de Estado.

Desde que la Red Científica Peruana en 1991 generara la primera conexión a internet desde Perú ha pasado mucha agua bajo el puente, pero no se había desarrollado una Política de Estado que estableciera qué acciones debería tomar el Estado para insertar al Perú en este camino de la Sociedad de la Información y con ello obtener instrumentos digitales que se usen para el Desarrollo Humano Sostenible.

Es importante señalar que de la #Política35 se desprende que el eje no es la tecnología en sí misma, sino la utilización de la misma para el bienestar de todos: “Nos comprometemos a impulsar una sociedad de la información hacia una sociedad del conocimiento orientada al desarrollo humano integral y sostenible, en base al ejercicio pleno de las libertades y derechos de las personas, y capaz de identificar, producir, transformar, utilizar y difundir información en todas las dimensiones humanadas incluyendo la dimensión ambiental”.

Con esta Política 35, logramos tener, casi al final de la región de América Latina, una política de largo plazo en materia digital, pero hemos podido recoger lo mejor de las experiencias de otros países para consensuar este texto. Aún queda como tarea pendiente el desarrollar una institucionalidad, una Agencia que coordine las políticas y desarrollo regulatorio, que sea un elemento transversal y que facilite que lleguemos a un #PerúDigital, todos los peruanos, sin dejar a nadie fuera.

Más allá del tema político menudo y de corto plazo, esta política permite abrir el horizonte a una revolución social integral utilizando los instrumentos digitales, pero dependerá del actual gobierno y de aquellos que les sigan, pasar de una mera declaración política a una realidad. De nosotros depende la construcción de un Perú Digital, esta no es un política de fantasía sino la que puede dar una ventaja para seguir creciendo como país, más aún en estos tiempos de pandemia en que la transformación digital de entidades públicas y privadas se ha visto acelerada por el distanciamiento social.

Un Perú Digital no es un sueño de ciencia ficción, es una realidad que es tangible, y es misión del sector gubernamental, la Sociedad Civil, de la Academia y del Sector Privado, en pie de igualdad, que dicha realidad sea para todos los peruanos y peruanas, y no solo para aquellos que estén conectados; y también parte de esta misión el incorporar los componentes de TICpD en las Políticas Públicas, y que dichos componentes no solo son de conectividad, sino de creación de contenidos, y, fundamentalmente, de generación de habilidades y capacidades.

El 24 de agosto del 2017, el Perú avanzó a ser un #PerúDigital. De la construcción de un #PerúDigital no hay vuelta atrás. Ahora depende de todos nosotros hacerlo realidad. Y ciertamente que debe ser basado en un internet libre, abierto, neutro y para todos los peruanos y peruanas.